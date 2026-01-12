AKTUELNO

DEČJI POKLON ZA NOVU GODINU! Naša influenserka se pohvalila: Dobila sam ovo kao odrasla osoba (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen YouTube ||

Naša popularna influenserka i jutjuberka, Lea Stanković, ogromnu popularnost stekla je upravo na platformi Jutjub, gde objavljuje video snimke iz privatnog života, kao i svoju svakodnevnicu, a na društvenim mrežama broji više stotina hiljada pratilaca.

Lea se sada, naime, na svom instagramu pohvalila poklonom za Novu godinu koji je dobila od sestra Sare. U pitanju je Barbika uz koju dolaze kućni ljubimci. Lea je bila oduševljena darom od sestre, a u opisu slike je napisala:

- Poklon koji sam dobila kao odrasla osoba za Novu godinu od svoje sestre. Ovo što piše 20+, ja sam mislila da je to za 20+ godina, a zapravo je 20+ delića - poručila je.

Veridba na jahti

Inače, Lea Stanković sredinom prošle godine se verila, a detalji lepe ceremonije završili su na društvenim mrežama. Sliku sa delićem atmosfere podelila je njena prijateljica, pevačica Ruža Rupić, te se videlo koliko joj je drago zbog drugarice. Leu je njen partner zaprosio na manjoj jahti, a ona nije krila oduševljenje zbog cele situacije.

- Ona je rekla: "Da"- napisala je u opisu objave Ruža, a vest se proširila u javnosti munjevitom brzinom.

Autor: Nikola Žugić

