AKTUELNO

Domaći

STAN U BEOGRADU NA VODI, ŠKOLOVANJE U ŠVAJCARSKOJ...Borko Radivojević raspametio poklonima za 18. rođendan svog sina: Počelo gala slavlje od 500 zvanica

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: Pink.rs ||

Borko Radivojević raspametio poklonima za 18. rođendan svog sina: Počelo gala slavlje od 500 zvanica!

Borko Radivojević večeras priređuje spektakularno slavlje povodom 18. rođendana svog sina Luke, a emocije i ponos ne krije. Kao poseban poklon, Borko je sinu obezbedio školovanje u Švajcarskoj, gde će Luka usavršavati kulinarske veštine, ali i stan u Beogradu na vodi, čime mu je pružio siguran i kvalitetan početak novog životnog poglavlja.

Foto: Pink.rs

Iako srećan zbog sinovljevog puta i novih izazova, Borko priznaje da mu nije lako što Luka uskoro odlazi da živi u inostranstvu, što veče čini još emotivnijim i posebnijim za celu porodicu.

500 zvanica

Organizacija proslave poverena je supruzi, koja je vodila računa o svakom detalju – od rasporeda sedenja do kompletne logistike događaja. Očekuje se oko 500 zvanica, a slavlje će upotpuniti i muzički program po Lukinoj želji – mladi slavljenik planira da zatraži pesmu od Šerifa, što će dodatno podići atmosferu.

Borko je, kako saznajemo, pripremio i bogat bakšiš za izvođače i osoblje, želeći da svima ulepša veče i zahvali se na trudu. Sve je spremno za noć punu emocija, radosti i nezaboravne atmosfere, kojom će porodica Radivojević proslaviti punoletstvo svog naslednika.

Foto: Pink.rs

Autor: Nikola Žugić

#Borko Radivojević

#GALA SLAVLJE

#Harmonikaš

#pokloni

#proslava punoletstva sina

#punoletstvo sina

POVEZANE VESTI

Domaći

Borko Radivojević pravi gala veselje za celu estradu, sinu slavi punoletstvo: Sve će biti izuzetno glamurozno

Fudbal

SAVO MILOŠEVIĆ ŽENI SINA: Sprema se gala fešta! Čuveni orkestar svira za 500 zvanica! Ovo su detalji!

Domaći

Kupili smo joj jedan skroman auto za punoletstvo: Jana progovorila o ćerkinoj gala proslavi 18. rođendana i činu krštenja, a evo i šta slavljenica kaž

Domaći

Borko Radivojević puca od ponosa! Okupio porodicu u Crnoj Gori, pa se pohvalio pravim vrednostima: Supruga i deca poziraju pored mora (FOTO)

Domaći

BORKO RADIVOJEVIĆ PROSLAVIO PRVI ROĐENDAN UNUKU! Snimak sa slavlja dirnuo mnoge: Porodica je moje najveće bogatstvo (FOTO)

Domaći

Borkova žena grmi kako izgleda! Zbog zgodne plavuše svima popadale vilice: Njena haljina na punoletstvu sina oduše luksuzom (FOTO+VIDEO)