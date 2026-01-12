AKTUELNO

Domaći

GALA SLAVLJE 18. ROĐENDANA SINA BORKA RADIVOJEVIĆA! Od luksuzne sale boli glava: Slavljenik u smokingu, a na svakom stolu poruka i poklon (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Harmonikaš Borko Radivojević danas je organizovao gala slavlje povodom 18. rođendana njegovog sina. On je iznajmio luksuznu salu u Požarevcu gde je sve sređeno cakum-pakum za dolazak gostiju.

U sali su dominirali plavo-zlati tonovi, na plafonu su svuda bili kristalni lusteri, a na svakom tanjiru nalazila se posebna poruka i mali poklon.

- Hvala vam što ste deo mog posebnog dana, malo poklon za dobro jutro - glasila je poruka, a poklon je bio lek za glavobolju.

Video: Pink.rs

Proslava će okupiti porodicu, bliske prijatelje i brojne javne ličnosti, a atmosfera će, prema najavama, biti u znaku glamura, emocija i elegancije.

Video: Pink.rs

Na ulazu u salu nalazilo se i mesto za fotografisanje, a Borkov sin, Luka dočekivao je goste. Luka je bio lepo raspoložen, u smokingu i nema sumnje da će ovo biti rođendan za pamćenje.

Video: Pink.rs

Autor: Nikola Žugić

#Borko Radivojević

#Harmonikaš

#proslava punoletstva sina Borka Radivojevića

#punoletstvo

#punoletstvo sina

#sin

POVEZANE VESTI

Domaći

STAN U BEOGRADU NA VODI, ŠKOLOVANJE U ŠVAJCARSKOJ...Borko Radivojević raspametio poklonima za 18. rođendan svog sina: Počelo gala slavlje od 500 zvani

Extra

SPEKTAKULARNA SCENA NA VESELJU! Najtraženijeg harmonikaša Borka Radivojevića ogrnuli srpskom trobojkom (VIDEO)

Domaći

Borko Radivojević pravi gala veselje za celu estradu, sinu slavi punoletstvo: Sve će biti izuzetno glamurozno

Domaći

ZOVE NEKOG S KIM NIJE POPIO KAFU, A MENE NE! Pevač se uvredio jer ga Saša Matić nije pozvao na ćerkin 18. rođendan: Sad znam kakvi smo...

Domaći

Borkova žena grmi kako izgleda! Zbog zgodne plavuše svima popadale vilice: Njena haljina na punoletstvu sina oduše luksuzom (FOTO+VIDEO)

Domaći

OVAJ LEPOTAN JE SIN VIKI I TAŠKETA! Pogledajte kakav je frajer slavljenik Andrej: Poseban stajling za gala feštu, na njegovo punoletstvo sjatiće se CE