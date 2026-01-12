GALA SLAVLJE 18. ROĐENDANA SINA BORKA RADIVOJEVIĆA! Od luksuzne sale boli glava: Slavljenik u smokingu, a na svakom stolu poruka i poklon (FOTO+VIDEO)

Harmonikaš Borko Radivojević danas je organizovao gala slavlje povodom 18. rođendana njegovog sina. On je iznajmio luksuznu salu u Požarevcu gde je sve sređeno cakum-pakum za dolazak gostiju.

U sali su dominirali plavo-zlati tonovi, na plafonu su svuda bili kristalni lusteri, a na svakom tanjiru nalazila se posebna poruka i mali poklon.

- Hvala vam što ste deo mog posebnog dana, malo poklon za dobro jutro - glasila je poruka, a poklon je bio lek za glavobolju.

Proslava će okupiti porodicu, bliske prijatelje i brojne javne ličnosti, a atmosfera će, prema najavama, biti u znaku glamura, emocija i elegancije.

Na ulazu u salu nalazilo se i mesto za fotografisanje, a Borkov sin, Luka dočekivao je goste. Luka je bio lepo raspoložen, u smokingu i nema sumnje da će ovo biti rođendan za pamćenje.

Autor: Nikola Žugić