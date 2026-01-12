AKTUELNO

Domaći

Za tri sekunde uzme 3.000 evra! Ova pevačica je kuma Borka Radivojevića, 80-ih joj lepili novčanice po čelu

Izvor: Kurir.rs, Foto: Printscreen YouTube/UZIVOteka IV ||

Živkica Miletić, kuma Borka Radivojevića, došla je na proslavu 18 rođendana njegovog sina Luke!

Harmonikaš Borko Radivojević danas je organizovao gala proslavu povodom 18. rođendana sina Luke, a jedna od počasnih zvanica je Živkica Miletić. Naime, među prvima je stigla pevačica koja inače važi za kraljicu bakšiša, a koja je inače kuma popularnog harmonikaša.

Foto: Pink.rs

Pevačica Živkica Miletić bila je popularna tokom 80-ih i 90-ih godina kada je harala estradnom scenom svojim popularnim hitovima. Na jednom snimku od ranije može se primetiti kako Živkica za tri sekunde uzima više od 3.000 evra, tako što joj gosti lepe novčanice od 500 i 200 evra po telu, uglavnom čelu.

Foto: Printscreen YouTube/UZIVOteka IV

Autor: Nikola Žugić

