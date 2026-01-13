Luna Đogani otišla na remont: Evo šta je uradila na svom licu (FOTO)

Luna Đogani ne krije da redovno posećuje kozmetičke salone i vodi računa o svom izgledu, a sada je sa pratiocima podelila i detalje jednog estetskog tretmana.

Naime, Luna Đogani je pokazala da je otišla na mezoterapiju kako bi zategla i osvežila kožu lica, a ceo proces je snimila i objavila na društvenim mrežama.

Ovaj ponedeljak iskoristila je za ulepšavanje, pa je na Instagramu podelila snimak iz jedne klinike. Na videu se vidi kako joj kozmetičari najpre temeljno čiste lice hidratantnom maskom, nakon čega ručno uklanjaju mitisere i sitne bubuljice.

Kada je lice bilo potpuno čisto, usledio je tretman mezoterapije - postupak tokom kojeg se mikroiglom u kožu ubrizgavaju vitamini, minerali i hijaluron, s ciljem da koža bude zategnuta, hidrirana i svežeg izgleda, bez vidljivih bora. Luna koja nema problem da se snimi u prirodnom izdanju, je sve korake dokumentovala i pokazala da tretman, kako tvrdi, uopšte nije bolan, kao i da su rezultati vidljivi odmah nakon završetka. Posebnu pažnju tokom tretmana posvetila je čelu, ističući da upravo tu ima najviše nepravilnosti.

Autor: Nikola Žugić