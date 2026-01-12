AKTUELNO

Mina Kostić zarežala na influenserku: Napala je zbog imitacije, mreže se odmah usijale (VIDEO)

Mina Kostić hitno je reagovala na influenserkinu imitaciju Kaspera i nje!

Pevačica Mina Kostić u poslednje vreme je u centru pažnje javnosti zbog odnosa sa dečkom Manetom Ćuruvijom Kasperom, sa kojim je pola godine bila u onlajn vezi, preko interneta.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

On je nedavno došao iz Amerike za Srbiju i sad se ne odvajaju, dok je Mini žestoko zasmetala jedna imitacija na njihov račun koja kruži društvenim mrežama.

Valentina Đorđević, influenserka, koja je na mrežama poznatija kao Necikosi, pronašla je inspiraciju u izjavama Mine i Kaspera, a video već ima veliki broj pregleda. Mina se odmah oglasila ovim povodom, pa je ostavila komentar ispod klipa.

- Koliko ste jadnici, bedni, ljudsko dno - napisala je pevačica, pa joj je stigao britak odgovor od pomenute influenserke:

- Mina, ovo su uvrede, nakon ovakvih reči više nikada neće biti isto.

Poruke ispod ovog videa se samo nižu, a mnogima se dopalo ono što vide i čuju.

