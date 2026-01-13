DRAMA NA ZLATIBORU! Žena Nikole Pekovića podnela krivičnu prijavu protiv njega: Promenio bravu i pobacao njene stvari

Bivšeg košarkaša Nikolu Pekovića je navodno, još uvek zakonita supruga Violeta Peković, prijavila za nasilje u porodici. On joj je navodno onemogućio ulazak u zajednički stan na Zlatiboru i promenio je bravu zbog čega je nastao haos. Violeta Peković je u policiji podnela krivičnu prijavu protiv njega.

Kako Kurir piše, bivši sportista Nikola Peković je doktorki radiologije, s kojom ima sina, onemogućio ulazak u zajednički stan na Zlatiboru i navodno je promenio je bravu, a njene stvari pobacao.

Upravo je to Violeta, između ostalog, izjavila u policiji gde je i podnela krivičnu prijavu.

- Njih dvoje se još uvek zvanično nisu razveli, proces je u toku. Taj razvod se iz nekog nepoznatog razloga odugovlači. Imovina koju su stekli u braku je problem. Eto, nekretnina koju su kupili na Zlatiboru uzeo je samo za sebe pre nego što je sud zvanično podelio imovinu. Pred Novu godinu se dogodio incident. Nikola je zamenio bravu, izbacio Violetine stvari i ne dozvoljava joj da uđe u zajednički kutak. Da je promenio bravu, nije je ni obavestio. Violeta je došla na planinu, ali nije mogla da boravi u tom stanu, zbog čega ga je prijavila policiji. Krivična prijava je podneta za nasilje u porodici. Ona je doputovala iz Crne Gore i otišla u drugi smeštaj, a sve detalje njihovog odnosa opisala je pred nadležnim organima. Žena nije znala da neće moći da uđe u vlastitu kuću, u koju je ulagala energiju, ljubav i novac. Umesto da ljudski reše situaciju, jer ipak imaju zajedničko potomstvo, Nikola se odlučio da bivšoj partnerki radi iza leđa - tvrdi izvor za gorenavedeni medij.

Ona, kako se navodi, nije podnela krivičnu prijavu samo protiv muža od kojeg se razvodi, nego i protiv njegove aktuelne devojke S. J., i to za proganjanje i uznemiravanje.

Žena Nikole Pekovića prijavila njegovu novu devojku

Podsetimo, Nikola Peković ostavio je suprugu Violetu i započeo novu vezu, a nedavno je njegova još uvek zakonita žena podnela tužbu protiv njegove devojke S.J.

Violeta Peković se tada oglasila tim povodom i progovorila o celom slučaju.

- Tačno je, podnela sam tužbu protiv S. J. za fotomontiranje slika i navodnih prepiski koje su objavljenje na društvenim mrežama. Slučaj sam prijavljivala Odeljenju bezbednosti Podgorica, Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, Vrhovnom državnom tužilaštvu, ali do danas nisam imala nikakav odgovor, tj. institucionalnu zaštitu - rekla je Pekovićka i dodala:

- Prijavila sam da je jedna Fejsbuk stranica objavila moju montiranu fotografiju sa eksplicitnim sadržajem, i u prijavi navela da postoji visok stepen sumnje da je u tome učestvovala izvesna S. J. i njoj bliske osobe iz okoline Beograda. S obzirom na to da se ona tokom tadašnjeg, povremenog boravka u Crnoj Gori predstavljala kao visokopozicionirani službenik Bezbednosno-informativne agencije (BIA), to navodi na sumnju da je ODT iz straha od bezbednosnih struktura Srbije spise predmeta uputilo kolegama u Beogradu i, naravno, po tome se nije još postupalo - rekla je tada.

Autor: D.Bošković