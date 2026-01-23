AKTUELNO

SA NJOM JE PRONAŠAO SREĆU! Supruga Milana Vasića objavila niz porodičnih fotografija sa sinom, GLUMAC POTPUNO RAZNEŽEN!

Uživaju u porodičnoj idili.

Poznati glumac Milan Vasić u julu prošle godine postao je otac, kada je njegova izabranica Maja rodila sina, kome su ponosni roditelji dali ime Despot.

Foto: Instagram.com

Maja je inače 18 godina mlađa od Milana, a glumac ne krije koliku je sreću pronašao u porodičnom životu.

Ona je sada objavila niz od četiri fotografije sa sinom, dok je bila trudna, kada se tek porodila, kada je došla kući i poslednja slika je od nedavno. Milan je na ovo reagovao emotikonima srca.

Foto: Instagram.com

Ovaj prizor raznežio je sve, a naročito fotografija na kojoj Milan mazi i grli Majin trudnički stomak. Inače, on redovno objavljuje fotografije sa sinom, koji mu je upotpunio i uobličio život, te ne krije koliku je sreću pronašao pored svoje izabranice.

