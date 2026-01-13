AKTUELNO

Domaći

POKRADENA NADA MACURA! Odžeparili je u prevozu, a na telefon su odmah počela da joj stižu OBAVEŠTENJA!

Izvor: Telegraf/Pink.rs, Foto: RED TV Printscreen ||

Nije mogla da se sabere.

Doktorka Nada Macura pokradena je u gradskom prevozu na liniji broj 78. koji saobraća do Banjice, a slučaj je prijavila policiji.

Kada je Macura izašla stanici kod pijace, shvatila je da se dogodilo ono najgore. Čim je posegnula za stvarima, videla je da joj fali novčanik u kom su se nalazila sva dokumenta, ali i platne kartice.

Foto: RED TV Printscreen

Da stvar bude gora, pljačkaši nisu gubili ni trenutak. Dok je doktorka još pokušavala da se sabere, na mobilni telefon počela su da joj stižu obaveštenja iz banke. Lopovi su odmah počeli da skidaju novac sa njenih računa.

Autor: R.L.

#Nada Macura

