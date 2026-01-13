SVE SAM PRIJAVILA POLICIJI! Oglasila se Nada Macura nakon što je opljačkana u prevozu! Evo šta se desilo!

Neprijatno.

Poznata doktorka Nada Macura opljačkana je u gradskom prevozu dok je išla u redovnu nabavku na pijacu.

Ona opljačkana na liniji broj 78 koji saobraća do Banjice. Tek kada je iz autobusa shvatila je da joj fali novčanik u kom su se nalazila sva dokumenta, ali i platne kartice.

- Ne bih da pričam o tome zbog suđenja koje sledi. Ja sam pljačku odmah prijavila u policiji - rekla je kratko Nada Macura.

Inače, pljačkaši nisu gubili ni trenutak. Dok je doktorka još pokušavala da se sabere, na mobilni telefon počela su da joj stižu obaveštenja iz banke. Lopovi su odmah počeli da skidaju novac sa njenih računa.

Autor: R.L.