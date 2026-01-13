AKTUELNO

Radio je kao vatrogasac, prodavao žito i kukuruz! Komšije iz Alibunara razotkrile Kaspera: Evo čime se sve bavio dečko Mine Kostić dok je živeo u Srbiji!

Izvor: Kurir/Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

On je trenutno najpopularniji pertner u Srbiji.

Partner Mine Kostić, Mane Ćuruvija Kasper ovih dana je glavna tema svih medija, a interesovanje javnosti za njega raste iz dana u dan.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Mane je rođen u mestu Salaš u srcu Banata, a njegova rodna kuća jedna je od najlepših u ovom mestu. Kuća je renovirana, uređena i velika, a kako i ne bi bila kad je otac glavnog aktera ove priče Milan Ćuruvija bio predsednik opštine. Osim kuće ima i pomoćnih objekata, a veliko dvorište je takođe uređeno cakum-pakum.

- Ma kako je on toliko poznat i došli ste da se raspitujete za njega? On se vratio u Srbiju? Mi koliko znamo, on je u Americi, tamo je otišao davnih godina kad se oženio - rekao je jedan komšija.

- Ja sam ga videla juče na TV-u s Minom i baš sam se slatko nasmejala jer sam ga prepoznala, liči na svog oca Milana. Milana svi znamo jer je bio predsednik opštine. Znam mu i sestru, drži lokal brze hrane ovde - rekla je radnica iz kafića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Radio je kao vatrogasac jedno vreme, pa je onda otvorio sa još jednim čovekom jednu radnju gde je prodavao žito i kukuruz, ali to je funkcionisalo možda godinu dana ili malo više. Onda mu je upala kašika u med, oženio se i otišao u Ameriku - ispričali su meštani Alibunara.

Autor: R.L.

#Mane Ćuruvija Kasper

#Mina Kostić

