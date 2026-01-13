Nikolina Pišek podigla cenu luksuzne vile u Zagrebu: Sada je prodaje za skoro DVA MILIONA EVRA, pogledajte kako izgleda (FOTO)

Kuća Nikoline Pišek, vila koja se nalazi u jednoj od najmirnijih zagrebačkih ulica podno Sljemena, ponovo se našla na tržištu nekretnina.

Reč je o impozantnoj porodičnoj kući u Šestinama, čija je nova prodajna cena čak 1,9 miliona evra, što predstavlja povećanje od 200.000 evra u odnosu na prethodni neuspešni pokušaj prodaje.

Ova dvoetažna nekretnina prostire se na 400 kvm stambenog prostora, a smeštena je na velikoj parceli od 1.530 kvm, što u velikoj meri osigurava privatnost. Vila ima ukupno pet soba, a u oglasu je jasno naglašeno da zamena za drugu nekretninu nije opcija.

U oglasu se takođe navodi da je reč o modernoj porodičnoj kući s bazenom, okruženoj zelenilom. Enterijer kuće u potpunosti je završen i uređen u eklektičnom stilu, u kome se savremeni dizajn spaja s naglašenim teksturama i prefinjenim detaljima. Posebna pažnja posvećena je izboru materijala, pa su podovi obloženi kvalitetnim teracom, dok je kuća opremljena savremenim tehničkim rešenjima, uključujući i pripremu za ugradnju solarnih panela.

Prizemlje vile zamišljeno je kao otvorena i funkcionalna celina. U njemu se nalaze ulazni hodnik, gostinska soba s vlastitim kupatilom, prostrani dnevni boravak povezan s kuhinjom i trpezarijom, vešeraj i posebna soba za domaćicu sa sopstvenim ulazom. Velike staklene stepenice vode prema terasi, bazenu i uređenom vrtu, brišući granicu između enterijera i eksterijera.

Na gornjoj etaži smešten je privatni deo kuće. Glavna spavaća soba ima vlastitu garderobu, kupatilo i izlaz na terasu, dok se dečji spavaći apartman ističe izdašnim prostorom i mogućnošću pregrađivanja u dve zasebne sobe s kupatilom. Pogled na zelenilo i bazenski deo dodatno naglašava osećaj mira i diskretnog luksuza.

Podsetimo, Pišekova je vilu kupila zajedno s pokojnim suprugom Vidojem Ristovićem, a proces uređenja i adaptacije često je delila sa svojim pratiocima na društvenim mrežama. Nakon što se nekretnina nije prodala po traženoj ceni od 1,7 miliona evra, kuća je bila ponuđena i na izdavanje. U početku je mesečna cena iznosila 6.000 evra, dok je kasnije podignuta na 8.000 evra.

Vila je izgrađena na vrlo mirnoj lokaciji, a istovremeno u blizini svih važnih gradskih sadržaja. Ona predstavlja redak spoj savremenog dizajna, funkcionalnosti i potpune privatnosti, što je čini jednom od zanimljivijih luksuznih nekretnina trenutno dostupnih na zagrebačkom tržištu.

Inače, renoviranje vile trajalo je znatno duže nego što je planirano.

- Rekli su mi da će sve biti u redu. Brzo. Lagali su me. Ne verujte nikome ko vam kaže da je selidba i preuređenje bauk. Ali znate šta? Ja bih sve opet ponovo. Otvaram kutije, nameštam, živim u prostoru koji polako osećam i rađaju mi se nove ideje i vizije. I dobila sam nekoliko slatkih projekata uređenja enterijera. Jedva čekam da se primim posla i nekome ulepšam život. I znate još šta? Obožavam lepotu nedovršenosti i procesa, tragove nekih minulih vremena obgrljenih u savremeno. Volim prostore koji vam kažu nešto o ljudima koji tu obitavaju, o njihovim ljubavima i navikama, ne volim generičke prostore koji su danas sve zastupljeniji - svojevremeno je napisala Nikolina na Instagramu.

Upravo zbog ove kuće, podsetimo, Pišekova je počela rat sa svekrom Vitorom Ristovićem, poznatijim kao Miša Grof. On ju je optužio da je u Beogradu bila ne zbog 40-dnevnog pomena Vidoju, već samo da bi došla do novca za kuću.

Autor: D.T.