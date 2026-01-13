Mina zbog Kaspera zaratila s influenserkom! Nazvala je bednicom i jadnicom, ona joj odgovorila: Ti si jedini krivac!

Influenserka Valentina Đorđević poznatija kao Necikosi oglasila se nakon što je imitirala Minu Kostić i njenog dečka Kaspera, pa od pevačice dobila žestoke prozivke.

Mini se, očigledno, nije dopao način na koji je Valentina nju imitirala, te je ostavila komentar:"Koliko ste jadnici, bedni, ljudsko dno".

Nedugo zatim, oglasila se i Valentina.

- Javno obraćanje: Mina, ti si krivac što me celi dan boli glava zbog šubare koju sam napravila od ćebeta teškog 5 kg. Ovo jedino mogu da oprostim ukoliko uskoro izbaciš novi hit i naravno pozoveš nas na promociju. Rado ćemo se odazvati - napisala je šaljivo influenserka.

Kasper je, inače, ovih dana viralan na mrežama, a na mrežama se uveliko deli deo njegovog intervjua, gde govori da Mini nikad ne bi dao da ode iz Srbije.

- Ne bih ja to dozvolio jer ona ima ćerku koja ovde ide u školu. Moji planovi za budućnost su vezani za Srbiju. Ja iz Njujorka nikad neću otići, to je grad koji je u meni, ali najviše volim svoju zemlju. Ne bih dozvolio da Anastasija koja je divno i vaspitano dete, ima dobre roditelje, tu moram da spomenem i Igorevu ulogu. Ne poznajem ga, ali kroz Anastasiju sam video njegov uticaj kao jednog pravog oca i dobrog uzora svom detetu. Anastasija će uskoro 17 godina napuniti, ima planove za fakultet, moja uloga tu je da samo budem podrška - jasan je bio on za "Blic".

Autor: D. T.