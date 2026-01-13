AKTUELNO

Izlazi Čeda s ogromnim buketom cveća... Aca Kos reagovao na priču o cimeru, pa priznao da li je zaljubljen

Foto: Instagram.com/privatna arhiva

Aleksandar Kos je već dugo u centru pažnje javnosti zbog svog privatnog života. On je počeo da živi u stanu kod političara Čedomira Jovanovića, a pisalo se i da ga je Čeda verio, dok je sad podelio jednu priču o njemu, uz prigodan komentar.

Aci je jedna žena pisala o Jovanoviću, što mu se dopalo, pa je rešio da to pokaže svima na Instagramu.

- Čeda - otvara se lift u KCS, ja pripravnica, izlazi čovek sa ogromnim buketom cveća. 2010. godina - pisalo je u poruci.

- Pa, to je on... - prokomentarisao je Aca, uz emotikon srca, snimajući jedan buket.

Foto: Instagram.com

Aca je, inače, juče pažnju privukao objavom na društvenim mrežama. Na Instagramu je podelio odgovor na pitanje koje je dobio od pratioca: "Jesi zaljubiška?".

Njegov odgovor bio je kratak i jasan: "Uvek".

Foto: Instagram.com

Ova objava odmah je izazvala brojne reakcije, a mnogi su se zapitali ko je osoba koja je osvojila njegovo srce. Iako nije otkrivao više detalja, Aca je ovim potezom jasno stavio do znanja da je emotivno ispunjen.

Autor: D. T.

