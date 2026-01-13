Izlazi Čeda s ogromnim buketom cveća... Aca Kos reagovao na priču o cimeru, pa priznao da li je zaljubljen

Aleksandar Kos je već dugo u centru pažnje javnosti zbog svog privatnog života. On je počeo da živi u stanu kod političara Čedomira Jovanovića, a pisalo se i da ga je Čeda verio, dok je sad podelio jednu priču o njemu, uz prigodan komentar.

Aci je jedna žena pisala o Jovanoviću, što mu se dopalo, pa je rešio da to pokaže svima na Instagramu.

- Čeda - otvara se lift u KCS, ja pripravnica, izlazi čovek sa ogromnim buketom cveća. 2010. godina - pisalo je u poruci.

- Pa, to je on... - prokomentarisao je Aca, uz emotikon srca, snimajući jedan buket.

Aca je, inače, juče pažnju privukao objavom na društvenim mrežama. Na Instagramu je podelio odgovor na pitanje koje je dobio od pratioca: "Jesi zaljubiška?".

Njegov odgovor bio je kratak i jasan: "Uvek".

Ova objava odmah je izazvala brojne reakcije, a mnogi su se zapitali ko je osoba koja je osvojila njegovo srce. Iako nije otkrivao više detalja, Aca je ovim potezom jasno stavio do znanja da je emotivno ispunjen.

Autor: D. T.