LIČNO ĆU SE POTRUDITI DA OVA SPODOBA I SMEĆE... Munjez žestoko udario na Terzinu Sofiju, rešio da prijatelja spasi od nje: Bog sve vidi!

Jedna od tema tokom jučerašnjeg "Pretresa nedelje sa Milanom Miloševićem" bilo je i krštenje Barbare Veličković, ćerkice Milice Veličković i aktuelnog učesnika Borislava Terzića Terze, a stanari Bele kuće posebno su komentarisali Terzine navode da ga je Milica isterala iz crkve, u kojoj ga je vređala.

Svoj sud o svemu dala je i Sofija Janićijević, Terzina devojka sa kojom je svojevremeno prevario tada trudnu verenicu Milicu, a njen stav izrevoltirao je Danijela Dujkovića Munjeza, Terzinog i Miličinog prijatelja, koji je prisustvovao krštenju.

Munjez se tim povodom oglasio, te je žestoko prozvao Sofiju i svima jasno stavio do znanja da Terzinu vezu sa njom ne podržava.

- Sad ću da se oglasim prvi put što se tiče ove spodobe - rekao je Munjez, pa dodao:

- Kvarno, pogano, jedini izbor koji nikad ne bih podržao što se tiče Terze. Ja ću se lično potruditi da odj*be od Terze, samo da izađe. Bog sve vidi! - napisao je Munjez.

Milica nije dostojanstvena kao ja

Podsetimo, Sofija je juče zaključila da je ona zapravo Miličina glavna preokupacija, i dalje.

- Ona je opsednuta sa mnom. Ne znam kako može da ti padne na pamet da pričaš u crkvi to. Krstiš jedno jedino dete prvi put, postoje običaji neki. To dete je moralo da plače, svako dete je plakalo na svom krštenju. Nije normalno da spominje mene. Ona i u toj situaciji pokušava da mu ogadi mene, a nije dostojanstvena kao ja. Ako sam ja verena za dedu, neka. Ja sam pričala novinarima da je ona bila sa starijim muškarcima. Fokus celog krštenja sam ja! Us*ala se u sve, u krštenje svog deteta, u njeno učešće ovde. Koliko god sam na nekog ogorčena najvgore mogu da opsujem majku nekome. Ja sam ga ispratila i bila sam presrećna što ide. Ja sam mu birala šta će da obuče. Ako joj više odgovara da šeta, nego da odemo na odmor može. Trebaju da je osude jer nije normalno da u crkvi spominješ nekoga i da se izražavaš vulgarno i i isteruješ čoveka koji ti je napravio dete. Šta se promenilo za četiti meseca? Je l' Barbara počela da skija? Mislila sam da će bar na taj dan da se isfolira, ali je pokazala da je ispala glupa - rekla je Sofija.

Autor: D. T.