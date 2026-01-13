AKTUELNO

Domaći

KADA VAM DUŠA KRVARI I SVE SE RUŠI... Mina Kostić odbrusila dušmanima koji prozivaju nju i Kaspera

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Folk pevačica Mina Kostić nedeljama unazad u žiži je interesovanja javnosti zbog svoje emotivne veze sa Kasperom iz Amerike, kog je tek nedavno zvanično i upoznala, kada je došao u Srbiju.

Njih dvoje sada ne skidaju osmehe s lica, zajedno gostuju u TV emisijama, a pevačici ponekad teško padnu komentari na društvenim mrežama, te je tako zaratila i s poznatom influenserkom, a sada je objavila citat koji je ponovo privukao pažnju.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

- Kada vam duša krvari i dah se lomi od tuge i dalje morate da budete svoji. I dalje verujte u veru i istinu, i kad svet hoće da vam skrati noge i ogoli srce. Verujte u sebe, prava snaga je ustati kad se sve oko vas ruši - citirala je ona patrijarha Pavla.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, nedavno je, nakon bujice negativnih komentara posle njihovog intervjua, rekla:

- Mi smo bili voljni da izađemo u susret i da damo izjavu, ima i ružnih komentara, ali ne osvrćemo se na sve to. Žalim one koji pišu negativne komentare, želim im da budu u zdravlju i srećni bez obzira na sve. Ne mogu da pričaju nešto ako nisu u nečijim cipelama. Nisam nezadovoljna, nije me Kasper smorio, da sam nezadovoljna, to su velike gluposti - rekla je Mina.

Autor: D. T.

#Kasper

#Mina Kostić

POVEZANE VESTI

Domaći

Minu Kostić dečko Kasper upoznao sa porodicom: Evo kako se zavodnik iz Njujorka ponaša prema pevačici

Domaći

Uslišene su mi molitve! Oglasila se Mina Kostić nakon prve provedene noći s Kasperom

Domaći

Kasper ipak nije duh, stvarno postoji! Mina Kostić prvi put uživo upoznala svog verenika, odmah pao zajednički selfi (FOTO)

Domaći

Zajedno smo 16 dana, UDAJEM SE! Biznismen iz Amerike pisao Mini Kostić na Instagramu, još se nisu upoznali, a ona šokirala priznanjem: Rodiću mu troje

Domaći

AKO ME KASPER PREVARI... Mina Kostić se ne odvaja od dečka, a evo šta on kaže o aferi sa rijaliti učesnicom i komentarima da je prevarant

Domaći

STRIPTIZ ZA KASPERA! Vreli ples Mine Kostić za dečkov rođendan: Skinula majicu, pa se u brusu uvijala pred gostima (FOTO)