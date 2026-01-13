KADA VAM DUŠA KRVARI I SVE SE RUŠI... Mina Kostić odbrusila dušmanima koji prozivaju nju i Kaspera

Folk pevačica Mina Kostić nedeljama unazad u žiži je interesovanja javnosti zbog svoje emotivne veze sa Kasperom iz Amerike, kog je tek nedavno zvanično i upoznala, kada je došao u Srbiju.

Njih dvoje sada ne skidaju osmehe s lica, zajedno gostuju u TV emisijama, a pevačici ponekad teško padnu komentari na društvenim mrežama, te je tako zaratila i s poznatom influenserkom, a sada je objavila citat koji je ponovo privukao pažnju.

- Kada vam duša krvari i dah se lomi od tuge i dalje morate da budete svoji. I dalje verujte u veru i istinu, i kad svet hoće da vam skrati noge i ogoli srce. Verujte u sebe, prava snaga je ustati kad se sve oko vas ruši - citirala je ona patrijarha Pavla.

Podsetimo, nedavno je, nakon bujice negativnih komentara posle njihovog intervjua, rekla:

- Mi smo bili voljni da izađemo u susret i da damo izjavu, ima i ružnih komentara, ali ne osvrćemo se na sve to. Žalim one koji pišu negativne komentare, želim im da budu u zdravlju i srećni bez obzira na sve. Ne mogu da pričaju nešto ako nisu u nečijim cipelama. Nisam nezadovoljna, nije me Kasper smorio, da sam nezadovoljna, to su velike gluposti - rekla je Mina.

Autor: D. T.