STRIPTIZ ZA KASPERA! Vreli ples Mine Kostić za dečkov rođendan: Skinula majicu, pa se u brusu uvijala pred gostima (FOTO)

Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, nedavno je stigao iz Amerike u Beograd, gde uživa u emotivnoj vezi sa pevačicom Minom Kostić, zbog koje je postao internet senzacija.

On je sinoć proslavio rođendan, a njegova draga postarala se da mu ulepša noć, te je za njega pred gostima izvela vrući ples.

Na mrežama je osvanuo snimak gde pevačica igra uz pesmu "Fališ mi" - Kasper je sedeo za stolom, veseo i nasmejan, dok se pevačica u helankama i majici zavodljivo uvijala oko njega.

U jednom trenutku Mina je vreli ples nastavila u kuhinji, gde je skinula majicu koju je bacila na slavljenika, te nastavila da igra u helankama i brusthalteru.

