Erupcija emocija! Marijina rođendanska čestitka Jovani Pajić izazvala brdo komentara: Tiho i sigurno, bez opravdanja... (FOTO)

Pevačica Jovana Pajić danas proslavlja 37. rođendan, zbog čega joj čestitke stižu sa svih strana, a izdvojila se i ona koju joj je javno uputila bliska prijateljica Marija Šerifović.

Marija je objavila njihovu zajedničku fotografiju s jednog od putovanja i uputila joj emotivne reči povodom 37. rođendana.

- Neka ova godina bude ona u kojoj biraš sebe. Tiho, sigurno, bez buke i bez opravdanja - poručila je Marija.

Spekulisalo se da su u vezi

Podsetimo, pre dve godine odnos dveju pevačica bio je u žiži interesovanja javnosti zbog glasina da nisu samo u prijateljskom, već i ljubavnom odnosu. Obe su ovo više puta demantovale, a Marija je gostujući kog Ognjena Amidžića na Pinku otkrila da li je nerviraju tračevi koji o njima kruže, te da li im glasine o ljubavnoj vezi kvare prijateljstvo.

- Nemam tu problematiku više, to je što je. Ne mogu ništa da promenim. Ovo ne utiče na naše druženje. Ako sam ja džak na udaranje, žao mi je nekih osoba, postoji tu fantastičan niz... Ti ljudi trpe štetu neku, veću ili manju, ali Bože moj. Ne što ne mogu da objasnim, nego ne želim. Ako treba da živim život koji će diktirati bilo ko, a pogotovo mediji, onda idem da radim nešto drugo, da zidam zgrade - odgovorila je tada Marija.

