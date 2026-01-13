Isplivale šokantne poruke estradnog frizera koji je preminuo na Badnji dan: Radio sam analize...

Matija Radulović, poznat i kao "Maki king of hair", preminuo je na Badnji dan u 43. godini.

Telo je poslato na obdukciju, a rezultati još nisu saopšteni, pa se i dalje, nažalost, nagađa da li je estradni frizer preminuo od sepse, bakterije koju je navodno "pokupio" na Zanzibaru ili je u pitanju nešto treće.

Poznato je da je imao problem sa zubima, jer je o tome javno govorio u video snimcima koje je objavio na TikToku, a u međuvremenu su se pojavile i informacije o broju estetskih zahvata koje je imao.

On je više puta operisao nos, a svojim izgledom nikada nije bio u potpunosti zadovoljan pa je stalno nešto "ispravljao". Tome u prilog idu i poruke koje je objavio Telegraf.

Radi se o prepisci Matije i jednog prijatelja, u kojom mu se frizer poveravao o tome šta je sve uradio na sebi.

- Jesi video šta sam radio sa ustima? Ja sam imao silikon, pa sam izvadio i sad sam dizao rezom bez punjenja - napisao je Matija.

- Pa sad me boli više nego prvi put jer mi je sužavao džep, pa mi napeto, ali ono ništa strašno, oguglao sam - objasnio je.

- Ja tebi skidam kapu. Ja sam za vikend povredio rame. Ja uopšte nisam imun na bol. Plakao sam 3 dana - napisao mi je izvesni muškarac.

Matija je potom priznao da je "dorađivao" i svoje poprsje.

- Kakav sam plašljivac bio, znači, a šta sam prošao zadnje 3 godine, više me ne boli ništa. Jbg, nikada nisam mogao da imam grudi u teretani. Trovao se steroidima i ništa i zato sam stavio ovo i završio sa tim, nego sam bio krupniji pa su bili veći i kada sam smršao nije bilo za moju građu, pa zamenio. Sada je baš onako kako treba taman - napisao je Matija.

U planu je imao da radi i zadnjicu.

- Kad se sve završi, kad stavim i du*e na kraju... - napisao je, a nakon konstatacije muškarca s kojim se dopisivao kako on nije tako hrabar i plaši se, Matija mu je odgovorio:

- Ma zašto bre? Meni je operacija kao da odem na kafu.

Matija Radulović sahranjen je 9. januara u Ćupriji, u prisustvu dvadesetak ljudi.

