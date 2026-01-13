POSTALE KOMŠINICE U EGIPTU! Vanja Mijatović kupila stan, odmah za njom i Aleksandra Mladenović, i to tik do njenog! (FOTO)

Pevačica Vanja Mijatović pre nekoliko dana postala je ponosna vlasnica još jedne nekretnine, i to u Egiptu, a sada je njenim stopama krenula i njena koleginica i kuma Aleksandra Mladenović.

Naime, Vanja je objavila da je kupoprodajni ugovor potpisala sada i Aleksandra, koja je kupila stan na ovoj destinaciji i postala Vanjina prva komšinica.

Vanja je na Instagramu objavila da je njena prva komšinica u Egiptu upravo Aleksandra koja je takođe kupila stan na egzotičnoj lokaciji.

- Kumi mi je postala komšinica u Egiptu - pohvalila se Vanja.

Inače, Vanja već ima stan u Beogradu i još jedan u Dubaiju, a sada je kupila i u Egiptu.

- Otišla sam na odmor, mama mi je uplatila, i, eto, kupile smo nekretninu. Tako je kad imaš dobrog agenta za nekretnine - rekla je Vanja Mijatović.

- Nekretnina je u elitnom delu Hurgade, 15 kilometara od Hurgade. Bili smo, videli smo, biće super, jedva čekam da odem - dodala je ona za "Republiku".

Autor: D. T.