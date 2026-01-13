Osvanuo oglas: Sedam dana nakon smrti estradnog frizera njegov otac prodaje sve iz salona (FOTO)

Domaća javnost i dalje spekuliše o razlozima iznenadne smrti poznatog estradnog frizera Matije Radulovića, poznatijeg kao Maki King of Hair, koji je preminuo na Badnji dan u 43. godini, a sada je objavljen oglas da se prodaje sve iz frizerskog salona koji je držao.

Sedam dana nakon njegove smrti, na jednom nalogu na Instagramu osvanuo je oglas.

- Sve informacije možete dobiti putem broja telefona, Rade Radulović. Ogledala, radne stolice, ugaona garnitura, kamin, lampa, šamponjera - piše u oglasu koji je objavljen na jednom Instagram profilu.

Podsetimo, on je sahranjen u rodnoj Ćupriji, u prisustvu dvadesetak ljudi, a o razlozima smrti i dalje se spekuliše. Telo je poslato na obdukciju, rezultati još uvek nisu objavljeni, a dok jedni misle da je preminuo od sepse, drugi pak govore da je reč o bakteriji koju je "pokupio" na Zanzibaru.

Autor: D. T.