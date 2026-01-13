AKTUELNO

Domaći

Sloba Radanović završio u bolnici, doživeo ozbiljnu nezgodu (FOTO)

Izvor: pink.rs

Folk pevač Sloba Radanović oglasio se iz Berana, gde će večeras nastupiti za doček Srpske nove godine, i to sa polomljenom nogom.

Da stvar bude još čudnija, nogu je povredio pre tri nedelje, a da to nije ni znao. On je objavio fotografiju čizme i priznao da ima ozbiljan prelom.

- Tri nedelje funkcionišem normalno, ali pod jakim bolovima, dok sinoć nisam saznao da mi je slomljeno stopalo, a ne sećam se ni kad ni kako sam ga slomio - napisao je Sloba Radanović, pa dodao:

- Stvarno, kapiram da sam ga polomio pre tri nedelje, ali pojma nemam kada sam skontao da me u stvari boli - objasnio je pevač.

Foto: Instagram.com

Autor: D. T.

#Sloba Radanović

