Glumac završio na operacionom stolu, oglasio se iz bolničke postelje: Tokom operacije uklonjeni su problemi...

Glumac Enis Bešlagić zabrinuo je javnost kada se oglasio na svom Fejsbuk profilu iz bolnice. On je objasnio da je odlučio da pred turneju ode na preglede, kao i da preventivne kontrole svima preporučuje.

Enis je otkrio da je ipak utvrđeno da ima probleme, nije želeo da otkriva o čemu je reč, ali je istakao da je sve rešeno operativnim putem.

- Evo me u specijalnoj bolnici u kojoj sam uradio gastroskopiju i kolonoskopiju čisto preventivno, kad si preko 50 godina mislim da je to neophodno i to je preporuka za sve. Uradio sam pod anestezijom, tako je lakše. Naravno, uz sitne problemčiće koji su uklonjeni u toku operacije mislim da je ovo dobar poziv svima. Generalno, pazimo o automobilu, kući, grejanju, a malo o sebi. Napravio sam generalni pregled pred turneju koja sledi.

Podsetimo, Enis je bio veliki prijatelj sa Halidom Bešlićem, a nakon njegove smrti se javno oglasio.

- Halidovi poslednji dani su izgledali tako da ako čovek odlazi sa ovoga sveta i poželeo, a to je da te obilaze tvoji prijatelji, da imaš vreme da stigneš da se sa njima i pozdraviš i ispričaš. Svima će nama taj period doći, ali imao je vremena i sve nas da primi i saslušati nas, čuti, i ispričati se i porodici uputiti još koju toplu, lepu reč... On je uvek bio pozitivan uvek je verovao da će to biti sve dobro, na kraju, tako je trebalo biti, nekada vam je zapisano to. Ali on je stvarno bio pozitivac, nikada on čovek nije bio u depresiji - rekao nam je on tada između ostalog.

Autor: D. T.