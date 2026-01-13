Desingerica uzvraća udarac Drašku Stanivukoviću: Moji momci iz obezbeđenja su ga sklonili!

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke, ponovo se na mrežama oglasio povodom trepera Dragomira Despića Desingerice, te istakao da mu je zabranjeno da nastupa u ovom gradu, kao i da će ugostiteljski objekti koji ne budu poštovali ovu odluku snositi kazne.

Tim povodom se oglasio popularni Desingerica.

- Video sam izjavu, što je zapravo laž. Nije lepo da lažeš, jer da je to istina postojao bi neki papir. Papir ne postoji već tri godine, tako da je to pusta priča. Nemam zabranu, skoro sam pevao blizu Banja Luke. Postoje mnogo bitniji problemi od mene. Milion puta sam rekao da nisam dečiji izvođač, niti nastupam u vrtiću. Zašto nekome smeta šišanje i iznošenje prasećeg pečenja na binu. Sličan momak mi je mahnuo jednom prilikom mahnuo, ali su ga moji momci iz obezbeđenja sklonili. Da li je bio on ili nije ne znam, možda je zapravo moj fan, pa je ogorčen zbog te situacije - rekao je Desingerica u svom stilu.

- Ne treba da se bavi glupostima, već da radi svoj posao. Radim svoj posao legalno, sa papirima. Sve što treba da imam od dokumenata, posedujem. To je poštovanje prema državi i njenim zakonima. Kako u Srbiji, tako i u regionu. Da postoji zabrana, prvi bi zajedno sa novinarima trčao da je pokaže svima. Nema osnove da mi zabrani nastupe, niko nikome nije naudio, tu smo da nam bude dobro i da se lepo provedemo - zaključio je Despić za Alo.

