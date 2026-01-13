AKTUELNO

Dirljivo! Čeda otišao s Acom u njegov grad, pa na sveto mesto: Tu je kršten kao beba (FOTO)

Izvor: telegraf.rs, Foto: Instagram.com ||

Bivši političar Čeda Jovanović već neko vreme vodi zajednički život s najboljim prijateljem Aleksandrom Kosom.

Njih dvojica su nerazdvojni, što možemo videti i u objavama na društvenim mrežama koje gotovo svakodnevno kače. Aca je sada podelio kadrove iz automobila, gde vidimo Čedu i njega kako se zajedno ka Acinom rodnom gradu. Sudeći po lepom vremenu i njihovim stajlinzima, to je bilo na leto.

Foto: Instagram Printscreen

- Naša Kozarska Dubica, na putu u manastir Moštanica gde je Čedomir inače i kršten kao beba, a tu su kršteni i svi moji majka, ujak, tetke, braća i sestre. Uskoro se družimo - poručio je Aca Kos na pitanje da li će uskoro doći u Dubicu.

Foto: Instagram Printscreen

Ono što su se mnogi pitali jeste koja je razlika u godinama između Čede i Ace, a istina je da je u pitanju 16 godina!

Čeda Jovanović je rođen 13. aprila 1971. godine, a Aca Kos je 1987. godište.

Autor: D. T.

