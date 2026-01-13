EVO KOGA JE HTELA DA VIDI U PRITVORU! Uhapšena transrodna starleta koja je ucenjivala Vujadina Savića tražila POSEBNU POSETU za praznike!

Transrodna starleta A. K. (21), koja je uhapšena 25. septembra prošle godine, o čemu je Kurir ranije izveštavao, jer je osumnjičena da je ucenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića, imala je želju da joj tokom praznika u posetu dođe njena najbolja prijateljica.

Taj zahtev, kako saznajemo iz izvora bliskih slučaju, ipak nije odobren.

Podsetimo, A. K. je uhapšena nakon što ju je Savić prijavio policiji zbog sumnje da je nad njim vršila reketiranje i iznudu. Prema navodima iz prijave, ona je navodno tražila novac uz pretnje da će izneti kompromitujući sadržaj, zbog čega su nadležni organi reagovali i pokrenuli istragu.

Nakon hapšenja, A. K. se nalazi u pritvoru, gde, prema našim saznanjima, boravi već nekoliko meseci. Iako su praznici period kada se pojedinim pritvorenicima, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove, može odobriti poseta bliskih osoba, njen zahtev da joj u posetu dođe najbolja prijateljica nije prihvaćen.

-Želela je da je za praznike vidi prijateljica koja joj je velika podrška od samog početka. Navodno joj je to mnogo značilo zbog psihičkog stanja i dužine boravka u pritvoru, ali nadležni organi nisu dali saglasnost - navodi izvor upoznat sa situacijom.

Razlozi zbog kojih poseta nije odobrena za sada nisu zvanično saopšteni, ali se pretpostavlja da su u pitanju određene procedure, faza postupka ili procena da bi poseta mogla da utiče na tok istrage.

Inače, kako se ranije pisalo, A. K. je tokom saslušanja negirala deo navoda koji joj se stavljaju na teret, dok je njen pravni tim isticao da će u daljem postupku dokazivati njenu nevinost. Sa druge strane, Vujadin Savić je ostao pri tvrdnjama iz prijave i slučaj je sada u rukama pravosudnih organa.

Istraga je i dalje u toku, a konačnu reč o ovom slučaju daće sud, koji će na osnovu dokaza, svedočenja i veštačenja odlučiti o daljoj sudbini osumnjičene.

Autor: pink.rs