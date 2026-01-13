Voditelj slavi 26 godina otkako se razveo od srpske folk pevačice! Sada joj se javno obratio: Tako rade...

Pevačica Maja Marijana udala se za voditelja Željka Stefanović još 1995. godine, ali su u zajednici bili svega tri godine. Potom su se sporazumno razveli, a i danas obeležava datum kada su se rastali.

Iako nisu zajedno od 1998. godine, mnoge je iznenadio gest Željka Stefanovića, koji je danas uputio javnu čestitku pevačici.

- Na ovaj dan, 26 godina od razvoda i 26 miliona najlepših želja majci moje ćerke. Mislim da tako radi fini svet, kulturan i vaspitan - napisao je Željko Stefanović na Fejsbuku i postavio njenu pesmu "Gde stanuje ljubav".

Maja Marijana i Željko Stefanović upoznali su se u njegovoj emisiji "Uz nedeljni ručak" koja se tada emitovala na Trećem kanalu. Željko je kasnije opisao taj period kao zajednicu zasnovanu na iskrenoj ljubavi koja je trajala do 1998. godine, ali su zbog nesuglasica koje su imali duže vreme, rešili da svako krene svojim putem.

Iako brak nije opstao, par se razveo sporazumno kada su shvatili da im više ne ide, ali su uprkos tome ostali u dobrim odnosima, najviše zbog njihove ćerke Anđele.

Autor: D. T.