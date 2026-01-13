AKTUELNO

Domaći

I Kija Kockar ima svog Kaspera: Stavio joj prsten na ruku za Božić, svi komentarišu ovaj detalj (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram.com ||

Kija Kockar, koja iza sebe ima jedan propali brak, a sada je srećno verena u novoj vezi, što ne krije na mrežama!

Pobednica prve sezone rijalitija "Zadruga", medijska ličnost Kija Kockar, saopštila je 8. januara da je verena. Kija iza sebe ima jedan propali brak, a sada je konačno srećna u ljubavi što više ne krije.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Instagram Printscreen

Naime, muškarac koji je zaprosio bivšu rijaliti učesnicu i dalje je nepoznat javnosti, a ona je sada objavila prve fotografije koje su obrađene tako da se ne vidi njegov lik.

Na jednoj slici je potpuno zamutila njegov lik, dok na drugoj fotografiji njih dvoje sede ispred jelke, ali su kameri leđima okrenuti, a kako se naslućuje na fotografiji, reč je o visokom, markatnom muškarcu braon kose.

Autor: Nikola Žugić

#Božić

#Kija Kockar

#Kristina Kija Kockar

#Veridba

#verena Kija Kockar

#verenik

POVEZANE VESTI

Domaći

UDAJE SE KIJA KOCKAR! Najavila da opet staje na ludi kamen, pa se prisetila PRVOG BRAKA SA SLOBOM: Kako je krenulo... (FOTO)

Domaći

Verila se Kija Kockar! Ponosno pokazala džinovski prsten, blista od sreće: Rekla sam DA! (VIDEO)

Domaći

Kija pokazala poklon od dečka, priželjkuje svadbu: Evo čime ju je iznenadio, krije ga kao zmija noge (FOTO)

Domaći

Žuto zlato i osam dijamanata: Kija Kockar maše džinovskim vereničkim prstenom, košta PRAVO BOGATSTVO!

Domaći

ZALJUBLJENA DO UŠIJU! Kija Kockar pokazala šta je dobila od dečka, stalno je obasipa znacima pažnje, ODMAH SLIKALA POKLON (FOTO)

Domaći

VATRA JE BLIZU MOG STANA! Kija Kockar uznemirila jezivim kadrovima: AKO MI IZGORI ZGRADA... (FOTO)