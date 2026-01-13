I Kija Kockar ima svog Kaspera: Stavio joj prsten na ruku za Božić, svi komentarišu ovaj detalj (FOTO)

Kija Kockar, koja iza sebe ima jedan propali brak, a sada je srećno verena u novoj vezi, što ne krije na mrežama!

Pobednica prve sezone rijalitija "Zadruga", medijska ličnost Kija Kockar, saopštila je 8. januara da je verena. Kija iza sebe ima jedan propali brak, a sada je konačno srećna u ljubavi što više ne krije.

Naime, muškarac koji je zaprosio bivšu rijaliti učesnicu i dalje je nepoznat javnosti, a ona je sada objavila prve fotografije koje su obrađene tako da se ne vidi njegov lik.

Na jednoj slici je potpuno zamutila njegov lik, dok na drugoj fotografiji njih dvoje sede ispred jelke, ali su kameri leđima okrenuti, a kako se naslućuje na fotografiji, reč je o visokom, markatnom muškarcu braon kose.

Autor: Nikola Žugić