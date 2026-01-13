AKTUELNO

Snimak kraljice šera usijao mreže! Jovana Jeremić otišla na skijanje, juri kao furija po planini, diže ski štapove u vazduh (VIDEO)

Voditeljka Jovana Jeremić podelila je na društvenim mrežama video sa Jahorine. Ona je pokazala da li joj skijanje ide od ruke, a odmah je pokrenula lavinu komentara.

Jovana Jeremić je jurila kao furija po planini, dok je u ekstazi dizala ski štapove u vazduh.

- Snaga planinske lavine. Noćno skijanje - napisala je voditeljka "Pinka" u opisu.

Jovana želi bebu u ovoj godini

Jovana Jeremić ima novog dečka, boksera Miloša Stojanovića Tigra, a, kako kaže, sa njim želi bebu.

- Plan mi je formiranje porodice i bar još jedno dete. Žena treba da rađa, čuva kuću i vaspitava decu, bar sam ja tako vaspitana. To je jedino što ostaje iza nas. Verujem u brak i ne podržavam vanbračne zajednice. Odnosi u kojima postoji ljubav treba da budu krunisani brakom - istakla je Jovana Jeremić nedavno za "Informer".

Jovana ne krije da bi volela veliku porodicu.

- Volela bih da rodim sina, ali i ženska deca su blagoslov, samo da su živa i zdrava. Želja mi je da ih imam troje, ali isključivo u braku. Propast je kada žene žele dete, a ne muža i brak. Prvo mora da postoji zajednica, jer bez nje nema ničega - naglasila je voditeljka.

