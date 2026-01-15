POKUŠALI DA JOJ UNIŠTE BRAK, A ONA SA MUŽEM ŽIVI BAJKU! Poznata Srpkinja se baškari u luksuzu, a kada se skine nakon tri porođaja svima padnu vilice (FOTO)

Bivša manekenka Ana Rajković sa fudbalerom Predragom Rajkovićem ima troje dece, a kako izgleda njihov porodični život u inostranstvu imamo prilike da vidimo putem mreža.

Ana Rajković je jako posvećena porodici, ali uvek nađe vremena i za sebe te su treninzi, zdrava ishrana i nega sastavni deo njene svakodnevnice.

Koliko je istrajna u treninzima Ana je rekla jednom prilikom kada je otkrila kako je povratila kilažu nakon porođaja. Ona je tada sa suprugom i dečacima živela u Francuskoj, a kako je sama brinula o dečacima koji nisu išli u vrtić, ona je vežbala u kućnim uslovima dok sinovi spavaju, a ručak se kuva.

Da je upornost urodila plodom, bivša manekenka je potvrdila najnovijim fotografijama sa plaže. Naime, porodica Rajković već neko vreme živi u Dubaiju, a sada je Ana podelila niz fotografija pokazujući kako provode slobodno vreme igrajući se u pesku.

Međutim, najveću pažnju su izazvale su njene fotografije u bikiniju gde leži u pesku. U prvom planu je bio ravan stomak i zategnute noge, a komplimenti su se nizali u komentarima ispod objave.

O krizi u braku

Inače, odnos Ane i Peđe pratili su brojni tračevi, a jednom prilikom je ona istakla da ih je to samo ojačalo.

- Nikada nismo imali krizu u braku! Svi dušmani, rasturačice brakova i ostala go*na su nas samo ojačala i hvala im na tome - napisala je Rajkovićka koja je nedavno emotivnim rečima mužu čestitala rođendan.

- Prošlo je skoro devet predivnih godina, tokom kojih smo zajedno proživeli najlepše i najteže trenutke, prebrodili brojne prepreke, ali uvek rame uz rame. Izborili smo se za sve o čemu smo sanjali, i ništa od toga ne bi bilo moguće da nisi pravi oslonac naše porodice—muž i otac kakvog svi treba da imaju. Ti si naš oslonac koji ne traži aplauz, a uvek ga zaslužuje. Ne znam kako da ti se zahvalim na svemu što si uradio i postigao za našu ne tako malu porodicu. Hvala ti što si najbolji golman, što me uvek podižeš kad padnem, što zbog tebe imamo najlepšu decu na svetu, što si čovek od reči i što si moj štit koji mi je uvek falio. Hvala ti što si zaista najbolji tata, a to je danas veoma teško biti - poručila je tada.

Autor: Nikola Žugić