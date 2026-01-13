Dovoljno je hrabra, pa makar i sama da ostane: Vučić nikad iskrenije progovorio o prijateljstvu sa Lidijom Vukićević, pa priznao: Znam na desetine političara koji su joj se udvarali!

Predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući u emisiji "Amidži šou", progovorio je o prijateljstvu sa našom glumicom Lidijom Vukićević.

Kako je istakao Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srbije, Lidija je divna osoba i uvek se, otkako je poznaje, držala onoga u šta ona veruje.

- Lidiju najbolje poznajem, ona je, kako bih rekao, Lidija mi je drugarica, sestra, kako hoćete...Lidija ima jednu divnu osobinu koja je važnija od svega toga, a koju niste pomenuli. Lidija nikada ne bira lakši put i dovoljno je hrabra, pa makar i sama da bude, ona će tu da ostane i da se bori za svoje ideale i za svoje ideje, što je toliko retko, bez obzira na socijalno okruženje i šta će da joj kaže neko drugi, da je to neverovatno. Uvek je birala ono što je u nekom trenutku bilo manje moderno, manje urbano i toga se drži, ja se tome divim i iskreno je volim kao druga - istakao je predsednik, a onda je progovorila Lidija:

- Apsolutno svesno odabrano, hvala prvo Aleksandru na ovom komplimentu, jer ako je nešto mogao da mi kaže što će da mi prija i da mi bude k’ srcu i najdraže, to je upravo ovo što je rekao, zato što sam se uvek vodila u životu time da budem svoja i da ostanem pri tome, makar svi bili na drugoj strani. Ako ja tako mislim i osećam, ja ću da ostanem tu gde jesam, sada mi nije bilo teško da podržim predsednika od početka, jer imamo uspešnog predsednika, jer nam je vratio poštovanje u svetu, Srbija je potpuno drugačija. Ja se osećam veoma ponosno kao Srpkinja jer se cela naša Srbija izmenila i imamo drugačiji pogled na našu zemlju i na naš narod - rekla je Lidija, a onda je na pitanje o svojoj lepoti, s obzirom na to da je oduvek važila za najfatalniju i najatraktivniju glumicu na našim prostorima, rekla:

Hvala! Ne, nego ta higijena mozga. Kada čovek sačuva sebe, sačuva svoj habitus, neku vodilju kroz život, onda se to odražava i na spolja. Ja nikada nemam dilemu, znam šta hoću i šta neću i vrlo sam jasna. Najviše ljude ruinira to kao: „Jao pa ne znam da li bi, da li bi za mene...“, ne, nego: „Za mene je, super je to za mene“ i onda verovano dolazi to spolja i iznutra. Negujem se, nikada se nisam borila za to da žene budu jače, ja volim da budem žensko i da pored sebe imam snažnu ličnost. Imamo u našoj Vladi, o Aleksandru neću da pričam koliko je snažna ličnost, imamo Sinišu...To je velika stvar, to narod oseća, mene kao majke je to sigurnost, ceo svet je na ivici. Kada Aleksandar kaže: „Borićemo se za mir“, meni je lako, meni samo spadne teret.

"Znam na desetine političara koji su se otvoreno udvarali Lidiji"

Gostujući u Amidži šouu, u okviru rubrike "Jedi ili odgovaraj", Vučić je otkrio da poznaje mnoštvo političara koji su se otvoreno udvarali Lidiji, našoj glumici.

- Navedi ime jednog političara koji ti se otvoreno udvarao i bio jako uporan - glasilo je pitanje za Lidiju.

- Ja ne bih ime rekla - rekla je Lidija, a Vučić se nadovezao:

- Ja ih znam na desetine, ako neće ona da govori, neću ni ja, ali ih stvarno znam na desetine. Ja znam kako su neki pokušavali da je dodirnu, a Lidija uvek to nekako damski izbegne, pa ode ovamo, skloni se tamo, promeni temu, nije to jednom bilo. Kad god bi je videli – rekao je Vučić.

- Jeste, ali zaista nikada ime ne bih rekla. Svako ima pravo da mu se dopadne neko, ja ne mogu nikome to pravo da osporim. Mnoge uloge sam gubila, gubila sam mnoge poslove zbog toga što sam bila direktna i jasna. Nikada sebe nisam stavila u situaciju da kažem: „Ja hoću tu ulogu, ali kako bih i ovo...“, ne, ja sam uvek bila spremna da pokupim svoje stvari i da izađem iz projekta ako je to bio uslov! I time sam gubila na jednoj strani, ali sam mnogo više dobijala, sačuvala sam sebe i u tom smislu, nikada ne gubim! - rekla je glumica.

Autor: Nikola Žugić