Ko organski ne podnosi Magazin In u porodici Sanje Marinković?! Voditeljka otkrila sve, pa spomenula sina: Njega ništa ne zanima, on čak ni ne čita vesti!

Sanja Marinković, voditeljka "Magazina In", najgledanijeg talk šou programa na našim prostorima i šire, poznato je da ima sina Strahinju, a sada je otkrila da on ne gleda nijednu njenu emisiju!

U okviru rubrike "Jedi ili odgovaraj", voditeljka Sanja Marinković otkrila je da njen osamnaestogodišnji sin Strahinja, ne gleda televiziju, a kamoli njenu emisiju.

- Navedi člana uže familije koji organski ne podnosi tvoju emisiju - glasilo je pitanje.

- Mogu da ti navedem člana familije koji ne gleda televiziju i ne gleda moje emisije, a to je moj sin Strahinja! On nema pojma, nema pojma ništa, njega to ništa ne zanima, on čak ni ne čita vesti, naučila sam ga da ono što pročita, da ne veruje mnogo. Sada je 18 godina napunio, mnogo toga razume, ali sam mu rekla da snimam sa Sinišom i predsednikom i to mu je bilo fenomenalno - rekla je Sanja.

"Zadovoljna sam njegovim uspesima, trudom i voljom da uči"

U okviru novogodišnjeg intervjua za portal Pink.rs, Sanja je progovorila o sinu, priznavši da je veoma ponosna na Strahinju, ali je i istakla da nije lako u današnje vreme biti samohrana majka - staratelj.

- Zadovoljna sam njegovim uspesima, trudom i voljom da uči, raste i razvija se. Ja sam tu da mu pružim podršku, pokažem ljubav i zadovoljstvo kada ostvari ono što želi ili mora. Vremena su veoma izazovna kada je reč o roditeljstvu. Imala sam mnogo neprospavanih noći, briga i strahova, jer nije lako biti samohrana mama–staratelj. Kada su u pitanju rođendani i proslave, u slavu ljubavi i uspeha najvažnije mi je da budem okružena porodicom i bliskim prijateljima — tako je bilo i povodom Strahinjinog osamnaestog rođendana.

