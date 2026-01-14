Konačno zajedno! Bogdana otišla kod Veljka u Rusiju: Nakon rastanka, poziraju ispred crkve u Moskvi (FOTO)

Veljko Ražnatović, sin Cece Ražnatović naše pevačice, pre nekoliko meseci otišao je iz Srbije, a sada je Bogdana Ražnatović, njegova supruga, došla kod njega u posetu!

Veljko Ražnatović na neko vreme napustio je Srbiju i otišao da živi u Rusiju zbog karijere. Kako je njegova majka Ceca Ražnatović nedavno izjavila on neće dolaziti u rodnu državu narednih godinu dana, ali će ga oni sigurno posećivati.

Sada je osvanula fotografija Bogdane Ražnatović u Veljkovom zagrljaju i to ispred Kazanjske saborne crkve u Moskvi.

Ceca o njegovom odlasku

Podsetimo, Ceca je nedavno govorila o Veljkovom životu u Rusiji.

- On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo. Svaka čast svima, on je veliki uspeh postigao i sa našim trenerima u Srbiji, hvala im do neba, ali nekako u Rusiji, pogotovo tamo Vladikavkaz, on kada ode tamo i kada se vrati s Vladikavkaza, verujte, mogu da vam kažem biće onako kao bokserski laik, gledam u ringu njegovo kretanje, disanje... - rekla je Ceca za Telegraf tada i dodala da se ne zna koliko će ostati tamo:

- Ne zna se, za sada godinu dana. To je dug period, ali ići ćemo svi kod njega. Mi se svi u porodici međusobno podržavamo. Vrlo smo otvoreni, pričamo o svemu, svaka tema se baci na sto, polemiše se o problemima, nema ustezanja, nema dizanja ručni, prosto da bi se došlo do nekog rezultata moramo da budemo prvenstveno iskreni - objasnila je ona.

Autor: Nikola Žugić