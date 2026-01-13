Aleksi Avramoviću iscepali majicu, on ispija rakiju: Naš košarkaš postao otac dečaka, kum održao govor: Rodio se naslednik

Proslavljeni košarkaš Aleksa Avramović proslavio pre nekoliko dana je sa suprugom Teodorom dobio sina kojem su dali ime Pavle, a sa prijateljima, porodicom i saigračima je rođenje naslednika slavio do jutra.

Kakva je bila atmosfera imali smo prilike da vidimo putem društvenih mreža. Gosti su, kako običaji nalažu, cepali majicu novopečenom tati koji nije skidao osmeh. Petar, kum Alekse Avramovića koji je takođe košarkaš, u jednom trenutku se obratio prisutnima.

- Kume čestitam ti na rođenju sina prvenca, porodica Avramović je već ogromna, međutim znam da će se još uvek širiti u godinama koje dolaze. Svi vi koji znate Aleksu verovatno ste mislili da je najluđi i najpozitivniji lik kojeg znate, međutim, za**ali ste se. Rodio se luđi od njega koji će da ga nasledi. Pozdrav za moju kumu Teodoru koja je sa bebom još uvek, živeo Pavle - rekao je on.

Priželjkivao prinovu

Inače, Aleksa je po završetku Olimpijskih igara 2024. godine istakao da priželjkuje prinovu.

Da dobijem decu. Minimum. Dosta je više sa ordenjem, dajte sad decu malo, šalim se malo. Naravno, imamo stvarno planove, ali kažem generalno za život je najlepša stvar da sve ide normalnim tokom - ispričao je Aleksa gostujući u jednoj emisiji na Blicu.

Ko je žena Alekse Avramovića?

Srce našeg košarkaša osvojila je lepa Teodora sa kojom je u vezi već 10 godina. Par se venčao 2022. godine u Čačku, gde su napravili veliku svadbenu ceremoniju gde su prisustvovale velike brojne ličnosti.

Autor: Nikola Žugić