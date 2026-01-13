AKTUELNO

Domaći

Aleksi Avramoviću iscepali majicu, on ispija rakiju: Naš košarkaš postao otac dečaka, kum održao govor: Rodio se naslednik

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Proslavljeni košarkaš Aleksa Avramović proslavio pre nekoliko dana je sa suprugom Teodorom dobio sina kojem su dali ime Pavle, a sa prijateljima, porodicom i saigračima je rođenje naslednika slavio do jutra.

Kakva je bila atmosfera imali smo prilike da vidimo putem društvenih mreža. Gosti su, kako običaji nalažu, cepali majicu novopečenom tati koji nije skidao osmeh. Petar, kum Alekse Avramovića koji je takođe košarkaš, u jednom trenutku se obratio prisutnima.

- Kume čestitam ti na rođenju sina prvenca, porodica Avramović je već ogromna, međutim znam da će se još uvek širiti u godinama koje dolaze. Svi vi koji znate Aleksu verovatno ste mislili da je najluđi i najpozitivniji lik kojeg znate, međutim, za**ali ste se. Rodio se luđi od njega koji će da ga nasledi. Pozdrav za moju kumu Teodoru koja je sa bebom još uvek, živeo Pavle - rekao je on.

Priželjkivao prinovu

Inače, Aleksa je po završetku Olimpijskih igara 2024. godine istakao da priželjkuje prinovu.

Da dobijem decu. Minimum. Dosta je više sa ordenjem, dajte sad decu malo, šalim se malo. Naravno, imamo stvarno planove, ali kažem generalno za život je najlepša stvar da sve ide normalnim tokom - ispričao je Aleksa gostujući u jednoj emisiji na Blicu.

Ko je žena Alekse Avramovića?

Srce našeg košarkaša osvojila je lepa Teodora sa kojom je u vezi već 10 godina. Par se venčao 2022. godine u Čačku, gde su napravili veliku svadbenu ceremoniju gde su prisustvovale velike brojne ličnosti.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

#Aleksa Avramović

#Rođenje sina

#naslednik

#pavle

#proslava rođenja sina

#sin

POVEZANE VESTI

Domaći

ALEKSA AVRAMOVIĆ DOBIO SINA, a ovo je MAJKA njegovog deteta: Zavoleo ju je kad je imao 21 godinu i ovako priča o njoj: Teodora se skroz razlikuje od d

Domaći

Ova lepotica je ukrala srce Aleksi Avramoviću: Zbog ovog detalja svi govore da je drugačije od ostalih (VIDEO)

Domaći

Lumperajka kod Šaulića! Pogledajte kako su slavili rođenje Mihajlovog sina: Iscepali ga skro, tetka Ilda najveselija (VIDEO)

Domaći

Ovako je Aleksa Avramović zaprosio ženu: Noć će zauvek pamtiti, ovo su detalji njegove ljubavi sa lepom Teodorom!

Domaći

BAĆA SLAVIO DO JUTRA ROĐENJE SINA! On sav ISCEPAN, a njegova kuma Nina Janković se popela na stolicu, pa ZAIGRALA! (VIDEO)

Domaći

Aleksa Avramović pokazao suprugu! Društvene mreže bruje zbog ATRAKTIVNE PLAVUŠE: Košarkaš je drži oko struka (FOTO)