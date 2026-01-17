AKTUELNO

MILENA POPOVIĆ PROVOCIRA, SAMO TAKO! Selfi iz kola napravio dar-mar na mrežama: Gola ramena i crna čipka obaraju jači pol s nogu (FOTO)

Državna sekretarka ministarstva turizma i omladine, Milena Popović, objavila je na svom Instagram profilu provokativnu fotografiju.

Naime, svaka njena objava bude zapažena, a ova je sada napravila pravu pometnju. Milena je objavila selfi iz automobila na kom je vidimo tip-top sređenu. Ona je bila sveže isfenirana i ful našminkana, pa su se komentari nizali.

Na sebi je imala crnu bluzu sa spuštenim ramenima ispod koje se videla čipka, a grudi su bile u prvom planu.

O kritikama koje dobija

Inače, Milena je jednom prilikom govorila o kritikama koje dobija na račun fizičkog izgleda.

- Kažu treba mi pet do sedam kilograma manje do idealne težine. A, ja zdrava. Zadovoljna. Voljena. Srećna. Zar to nije idealno ? - napisala je ona ranije na društvenim mrežama.

Inače, Milena je nedavno govorila o vezi sa Igorom Jurićem.

- Ja sam srećna, volela sam čoveka koji je ubijen i to je rana koja ostaje. Ali danas ponovo volim, imam pored sebe čoveka koji je divan, koji je divan prema mom detetu, to je jedan skladan odnos, i mogu slobodno da kažem skladan brak. Svima bih poželela da nađu ljubav, rekla je Milena Popović za Republiku.

