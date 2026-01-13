AKTUELNO

Prva izjava Kasperovog oca: Otkrio da je njegov sin imao crkveni brak, a onda su komšije otkrile šta radi u Americi

Izvor: Pink.rs, Blic.rs

Mina Kostić, predstavila je svog dečka Maneta Ćuruviju, poznatijeg kao Kasper javnosti, te od tog trenutka o njima ne prestaje da se priča, a ekipa jednog medija sada je posetila selo u kom je odrastao.

Komšije u mestu Alibunar progovorile su o tome kakav je Kasper bio pre nego što je šira javnost saznala za njega, a razgovarali su i sa njegovim ocem, Milanom Ćuruvijom, koji nije hteo pred kamere zbog opisa posla kojim se bavi, ali je pristao da nam da kratku izjavu.

Foto: instagram printscreen, Pink.rs

Milan naime, tvrdi da je njegov sin samostalan odavno, da mu se ne meša u odluke kao i izbor partnera, kao i da mu je drago što njegova porodica u mestu Alibunar slovi za cenjenu i poštovanu.

- Mane odavno nije tu, a ja se u njegove odluke ne mešam. Nas ovde svi znaju, ja gledam svoja posla, a šta on i sa kime radi, apsolutno je njegov izbor. On jeste imao crkveni brak, ali neka on priča o tome. Ne bih previše da komentarišem celu tu situaciju sa Minom Kostić i sa njim, ja sam iz druge priče - rekao je Milan Ćuruvija za Blic.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Autor: Nikola Žugić

