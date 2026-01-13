Prva izjava Kasperovog oca: Otkrio da je njegov sin imao crkveni brak, a onda su komšije otkrile šta radi u Americi

Mina Kostić, predstavila je svog dečka Maneta Ćuruviju, poznatijeg kao Kasper javnosti, te od tog trenutka o njima ne prestaje da se priča, a ekipa jednog medija sada je posetila selo u kom je odrastao.

Komšije u mestu Alibunar progovorile su o tome kakav je Kasper bio pre nego što je šira javnost saznala za njega, a razgovarali su i sa njegovim ocem, Milanom Ćuruvijom, koji nije hteo pred kamere zbog opisa posla kojim se bavi, ali je pristao da nam da kratku izjavu.

Milan naime, tvrdi da je njegov sin samostalan odavno, da mu se ne meša u odluke kao i izbor partnera, kao i da mu je drago što njegova porodica u mestu Alibunar slovi za cenjenu i poštovanu.

- Mane odavno nije tu, a ja se u njegove odluke ne mešam. Nas ovde svi znaju, ja gledam svoja posla, a šta on i sa kime radi, apsolutno je njegov izbor. On jeste imao crkveni brak, ali neka on priča o tome. Ne bih previše da komentarišem celu tu situaciju sa Minom Kostić i sa njim, ja sam iz druge priče - rekao je Milan Ćuruvija za Blic.

Autor: Nikola Žugić