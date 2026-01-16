AKTUELNO

Domaći

Započeli vezu kad je ona imala 14, a on 29! I sad šokiraju javnost, a poruka otkriva sve o porodičnim odnosima

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Instagram.com ||

Influenserka Adriana Kadar udala se za brata popularne pevačice Teodore Džehverović, Savu Džehverovića!

Sava Džehverović je radio kao profesor u školi koju je pohađala Adriana, kada se ona zaljubila u njega. Adriana i Sava su i danas velikoj ljubavi, uprkos razlike u godinama. Zajedno žive u Dubaiju gde odgajaju ćerku Doroteu, a vreme praznika provode u rodnoj Srbiji.

Porodično su igrali popularnu novogodišnju igricu "secret santa", a Adriana je izvukla snajku Teodoru, kojoj je poklonila dnevnik na kom piše "Mir je prioritet", a posebnu pažnju privukla je čestitka.

- Draga moja, htela sam samo da znaš koliko sam zahvalna što te imam u životu. Ti nisi "samo" Savina sestra, ti si meni pravi prijatelj, oslonac, neko ko je uvek tu, kada je lepo i kada je teško. Hvala ti što me nesvesno učiš kako da budem bolji čovek. Srećna sam što mi je Bog poslao ljude poput vas dvoje. Volim te - napisala je Adriana Kadar, što je dirnulo Teodoru.

Foto: Instagram.com

Inače, Adrijana i Sava od samog početka veze bili su na meti kritika zbog načina na koji je njihova veza počela, ali i razlike u godinama.

Njihova romansa počela kada je Adriana imala samo 14 godina, a on 29 godina. Dakle, razlika između Save i Adriane je 15 godina, ali njima to nikada nije predstavljalo problem.

Autor: Nikola Žugić

