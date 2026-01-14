Hrvati podigli krivičnu prijavu! Pogledajte snimak sa nastupa Snežane Đurišić u Zagrebu, dve hiljade ljudi uglas pevalo VIDOVDAN (VIDEO)

Pevačica narodne muzike Snežana Đurišić nedavno je održala koncert u Zagrebu koji je bio deo manifestacije "Srpsko veče". Na koncertu je pevala pesme "Odakle si sele" i "Vidovdan", a društvene mreže su preplavljene snimcima sa ovog nastupa nakon kojeg je podignuta krivična prijava.

Većnik Vukovarsko-sremske županije Nikola Kajkić podneo je Opštinskom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Srpskog narodnog veća (SNV), a zbog srpskih pesama koje su se izvodile na tradicionalnoj Srpskoj večeri u Zagrebu na kojoj je pevala srpska pevačica Snežana Đurišić.

Ona je te noći pevala brojne narodne pesme, kao što su "Odakle si sele", "Kuće male krečene u belo", kao i "Vidovdan", a na nastupu je, kako su pisali hrvatski mediji bilo oko 2.000 ljudi.

Snimci sa nastupa su odmah osvanuli na društvenim mrežama, a posebnu pažnju privuklo je izvođenje pesme "Vidovdan".

SNV se ovim povodom oglasio.

- U pitanju je privatna tužba, koju svako može pokrenuti, nemamo nikakvu obavezu da je komentarišemo, ona je irelevantna.

Pozvali smo i pevačicu Snežanu Đurišić koja je kratko poručila: "Nije podignuta prijava protiv mene, neću to da komentarišem."

Srpsko veče, koju tradicionalno organizuje SNV, jedno je od najznačajnijih okupljanja srpske zajednice u Hrvatskoj. Prema podacima Ministarstva finansija, prošle godine na račun SNV-a iz državnog budžeta uplaćeno je više od 24 miliona evra, što je pet miliona više nego prethodne godine.

Koncert je održan u Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma, u privatnom zakupu. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da nije bio obavešten o događaju:

- Zaista ne znam detalje tog događaja, da li se radi o prostoru koji je u zakupu privatne firme koja je Globus, mislim da se Velesajam za takve stvari ne bavi.

