Komšije Mine Kostić zovu policiju zbog nje i Kaspera: Dahću i vrište, glasno vode ljubav!

Mina Kostić poslednjih dana privlači pažnju javnosti zbog ljubavnog odnosa s Manetom Ćuruvijom Kasperom, s kojim je mesecima održavala odnos samo onlajn, preko interneta. Oni sad uživaju zajedno u Beogradu, a Kasper se uselio i u Minin stan u Šumicama.

Svakodnevno isplivavaju novi detalji njihove emotivne veze, a sada su jezik razvezale komšije.

- Jao, nemojte me pitati o tom liku, molim vas. Ja ne znam gde su Mini oči. Odmah se uvalio kod nje ovde u stan. Valjda joj je zbog svih ovih komentara na mrežama i u javnosti toliko neprijatno da je počela da nas izbegava. Blam. Čime se taj čovek bavi? Deluje mi kao pravi zgubidan i džabalebaroš. Treba pod hitno da ga otkači. On hoće da postane poznat preko nje - rekla je Minina komšinica iz zgrade.

Ni komšinica koja ima stan na istom spratu kao i pevačica nije štedela Kaspera.

- Ovde niko nema lepu reč za njega. Mina je ozbiljna žena i ima ćerku, koja živi s njom u stanu. Ne znam kako u kuću može da dovodi nepoznatog čoveka, o kome skoro ne zna ništa i koga je upoznala na internetu. Mislim da je sve ovo smišljeno i da on ima za cilj da se na brzinu oženi njome i tako se dokopa nekretnine u kojoj sad živi.

Ovo je miran i luksuzan kraj, šuma nam je prekoputa, kvadrat ide i preko 3.000 evra. Ko razume, shvatiće. Ispričaću vam bizaran detalj - otkad je došao kod nje, iz stana se svakodnevno čuje buka. Toliko su glasni dok vode ljubav da postaje već nepristojno. U zgradi žive i stariji ljudi, parovi s decom. Čuje se vrištanje, dahtanje. Degutantno. Ako budu nastavili, moraćemo da vidimo šta ćemo. Nadam se da nećemo biti primorani da zovemo komunalnu policiju zbog buke u stanu - zaključila je vidno iznervirana komšinica.

I ostali susedi su iznenađeni Mininim izborom. Istakli su da su nju i Kaspera viđali kad je došao iz Amerike kako šetaju po obližnjem parku i da je evidentno da je pevačica zaljubljenija od njega.

