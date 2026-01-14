AKTUELNO

ROĐENI U SRBIJI, BRALE! Pogledajte šta su blizanci Branka Babića dobili za praznike: Jelek, opanci, šajkača... (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram Printscrreen, Pink.rs ||

Krajem decembra prošle godine srpski biznismen Branko Babić dobio je blizance - sina Milana i ćerku Srnu, a sada je oduševio sve kada je na društvenim mrežama pokazao poklone koje su dobili za novogodišnje praznike.

Kralj obrva je kraj jelke usnimio dve nosiljke, a potom pokazao poklone - narodne nošnje za novorođenčad, sa sve izvezenim imenima, a da sve bude potpuno tu su bile i opanke, šajkače, jelek, kao i crnogorska kapa.

- Mi smo rođeni u Srbiji, brale! - napisao je on.

Jednom prilikom ispričao je kako su se on i njegova lepša polovina odlučili za imena za blizance.

Foto: Instagram.com

- Milan i Srna. Mi smo ovde na imanju okruženi srnama i svako veče ili jutro kada izlazimo naiđemo na neku Srnu i taj dan kad je supruga saznala da je trudna u dvorištu je zatekla srnu i rekla je tako će se zvati. Onda smo razmišljali kako će muško, i ja kažem: “Ajde neka bude Milan, pošto Milana zovu Lane, kao Laneta Gutovića”. Tako da će biti Srna i Lane - rekao je Babić.

Autor: D. T.

