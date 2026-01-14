BLOKADERI JOJ NE MOGU NIŠTA! Ana Bekuta pokazala kakav je profesionalac: Ovako je oduševila publiku posle sramnog napada! (VIDEO)

Na koncertu istaknute pevačice narodne muzike Ane Bekute povodom Srpske nove godine u Čačku sinoć je došlo do incidenta kada je nekolicina okupljenih blokadera gađala pevačicu grudvama.

Uprkos blokaderskom nasilju, Bekuta je kao pravi profesionalac završila koncert pevajući iz kombija i publiku koja je došla da uživa u njenim hitovima oduševila postupkom. Snimak se brzo proširio društvenim mrežama, a mnogi su osudili ovaj bezumni čin apelujući da nijedna žena ovo više ne doživi.

- Velika podrska i za Anu Bekutu i za Jelenu Karleušu, da nijedna žena ili bilo ko ovo više ne doživi. Sutra dan će neko napasti vaše majke ovako, sramota za Srbiju! Ovo ludilo smesta mora da prestane! - glasio je jedan od mnogih komentara građana zgroženih nasiljem prema ženi sa 40 godine dugom karijerom bez mrlje.

Podsetimo, nakon što su ka bini počele da lete grudve, Bekuta se u jednom momentu obratila blokaderima, pokušavajući da ih urazumi.

- Sram vas bilo! Imate li imate vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gde je policija ovde? Je l' radi policija nešto? Mi nećemo više da pevamo i sviramo! Ajde, ruke u vazduh - rekla je Bekuta.

