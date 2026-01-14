AKTUELNO

KAKVA SRAMOTA, STIDITE SE! Karleuša oštro osudila napad blokadera na Anu Bekutu: Snosićete odgovornost za ovo ZLO! (VIDEO)

Blokaderski napad na Anu Bekutu tokom koncerta u Čačku protekle noći, kada su je gađali grudvama dok je pevala, zgrozio je javnost, pa tako i njenu koleginicu i prijateljicu Jelenu Karleušu.

Ona je podelila snimke stravičnog napada na društvenoj mreži "Iks", gde je iskazala svoj stav.

- Kakva sramota! Ana je nacionalno blago i zaslužuje poštovanje! Stidite se!!! - poručila je Karleuša.

- Kakva je to zabluda da će retardi, takozvani "blokaderi", napadima na pevače promeniti vlast? Alo, retardi, jedino što možete je da napadate pevačicu? Ovo što radite je sramota i zlo koje nanosite sopstvenom narodu i za to će se kad-tad snositiodgovornost - dodala je Jelena. 

BLOKADERI JOJ NE MOGU NIŠTA! Ana Bekuta pokazala kakav je profesionalac: Ovako je oduševila publiku posle sramnog napada! (VIDEO)

Podsetimo, napad se dogodio protekle noći, tokom dočeka Srpske nove godine.

- Sram vas bilo! Imate li imate vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gde je policija ovde? Je l' radi policija nešto? Mi nećemo više da pevamo i sviramo! Ajde, ruke u vazduh - rekla je Bekuta.

Autor: D. T.

