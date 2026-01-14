AKTUELNO

Domaći

Vratila osmeh! Džidža se oglasila prvi put nakon gubitka bebe i napisala pet moćnih reči

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevačica Aleksandra Stojković Džidža oglasila se prvi put nakon što je izgubila bebu.

Ćerka Dragana Stojkovića Bosanca u decembru je imala spontani pobačaj, a on je tada na snimanju "Pinkovih zvezda" priznao da mu se ćerka ne oseća dobro.

pročitajte još

Pink.rs paparaco! Uhvatili smo pevačicu Džidžu sa dečkom nakon što je zadesila VELIKA TRAGEDIJA (FOTO)

- Nije baš dobro, izgleda da će morati ponovo - izjavio je Bosanac tada sa tugom u glasu

Džidža se od nemilog događaja sklonila iz Beograda - iz grada je otišla na planinu, gde je imala mir, a sada se oglasila uoči Srpske nove godine.

- Puno zdravlja, sreće i ljubavi - napisala je Aleksandra Stojković Džidža na snimku vatrometa u ponoć.

Foto: Instagram.com

Autor: D. T.

#Aleksandra Stojković Džidža

POVEZANE VESTI

Domaći

DŽIDŽA OVAKO PROVODI VREME NAKON GUBITKA BEBE! Posvetila se zdravlju i objavila sliku sa treninga posle teškog perioda (FOTO)

Domaći

Utučena nakon gubitka bebe, Džidža se ne odvaja od roditelja koji joj pružaju najveću podršku: Evo gde trenutno boravi

Domaći

Prvo pojavljivanje Bosanca nakon što je Džidža izgubila bebu: Vidno utučen stigao na snimanje Pinkovih zvezda

Domaći

PRVO OGLAŠAVANJE DŽIDŽINOG PARTNERA: Nakon teškog perioda i gubitka bebe, napustili Beograd, evo kako sada provode vreme

Domaći

Pink.rs paparaco! Prve fotke Bosančeve ćerke nakon što je izgubila bebu! Evo gde je bila Džidža (FOTO+VIDEO)

Domaći

Pink.rs paparaco! Uhvatili smo pevačicu Džidžu sa dečkom nakon što je zadesila VELIKA TRAGEDIJA (FOTO)