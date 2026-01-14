Vratila osmeh! Džidža se oglasila prvi put nakon gubitka bebe i napisala pet moćnih reči

Pevačica Aleksandra Stojković Džidža oglasila se prvi put nakon što je izgubila bebu.

Ćerka Dragana Stojkovića Bosanca u decembru je imala spontani pobačaj, a on je tada na snimanju "Pinkovih zvezda" priznao da mu se ćerka ne oseća dobro.

- Nije baš dobro, izgleda da će morati ponovo - izjavio je Bosanac tada sa tugom u glasu

Džidža se od nemilog događaja sklonila iz Beograda - iz grada je otišla na planinu, gde je imala mir, a sada se oglasila uoči Srpske nove godine.

- Puno zdravlja, sreće i ljubavi - napisala je Aleksandra Stojković Džidža na snimku vatrometa u ponoć.

Autor: D. T.