Nikada se neće saznati uzrok njegove smrti! Progovorio najbliži saradnik estradnog frizera, jednoj stvari je ozbiljno preterivao

Frizer Matija Radulovićumro je na Badnji dan u 43. godini, a uzrok njegove smrti još nije poznat. Sada je njegov blizak saradnik, šminker Srđan Petković napisao komentar u okviru objave koju je ordinacija Cvijanović nedavno podelila, a tiče se preminulog frizera.

Dosta se spekulisalo o tome da li je Matija preminuo zbog problema sa zubima, a nakon što se oglasio vlasnik ordinacije Cvejanović, doktor Srđan Cvejanović koji je izneo nove tvrdnje, usledili su brojni komentari, a jedan od njih je bio od Matijinog prijatelja i saradnika Srđana Petkovića.

Srđan je priznao da se pravi uzrok Matijine smrti nikada neće saznati.

- Ja, kao najbliži saradnik pokojnog Matije, odgovorno tvrdim da je njegovo nezadovoljstvo isključivo bilo zasnovano na estetskom delu priče, jer je po svojoj prirodi bio izuzetno isključiv i nekada je ozbiljno preterivao u traženju savršenstva. Saradnju sa ordinacijom Cvejanović je zaista završio pre leta i više nije bio njihov pacijent. Mi koji smo do poslednjeg dana bili sa njim u njegovoj patnji i bolesti zaista više ne možemo da izdržimo nepravdu i raznorazna nagađanja. Matija je imao porodicu i ljude koji su svakodnevno bili uz njega. Javnost nikada neće saznati razlog smrti jer je to isključivo privatna star, ali još jednom podvlačim da ordinacija nema nikakve veze sa tim - napisao je Srđan u komentaru.

Autor: D. T.