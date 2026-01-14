AKTUELNO

ONI SU KAO ĆURKA I NOJ! Vendi žestoko prozvala Minu i Kaspera: On želi afirmaciju i korist, a ona ne može da mu isprati tok misli

Izvor: pink.rs/republika.rs, Foto: Pink.rs ||

Mina Kostić i njen novi izabranik Mane Ćuruvija poznatiji kao Kasper postali su senzacija na društvenim mrežama - svi pomno prate svaki njihov korak, a izjave iz intervjua postale su viralne na mrežama, pa je tako u njihov odnos upućena i pevačica Vesna Vukelić Vendi, koja je žestoko oplela po njima.

Ona ne predviđa njihov opstanak.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

STRIPTIZ ZA KASPERA! Vreli ples Mine Kostić za dečkov rođendan: Skinula majicu, pa se u brusu uvijala pred gostima (FOTO)

– To nije pitanje emocija, već matematičkog proračuna. Oni su potpuno nespojivi – intelektualno, sociološki, kulturno, etnografski, pa čak i mentalno. Ogroman je raskorak između njih, to su dva sveta. To su dva različita gnezda koja nemaju dodirnihtačaka. Ovo je gnezdo ćurana i gnezdo noja! Takve veze ne mogu dugo da opstanu. Pitanje je samo šta on želi – afirmaciju, odskočnu dasku, ulazak u rijaliti ili marketinšku korist. Slažem se da i ona treba da nađe srodnu dušu, ali oni to nisu - kaže Vendi i dodaje:

Foto: RED TV Printscreen

- S druge strane, ona ne može da isprati njegov tok misli, vidi se da često ostaje bez reči, ne može ni da uđe u njegovu priču. Ne može on nju da smori, možda samo ona njega. On vodi priču, on je taj koji je emancipovaniji. Ne znam ni o čemu njih dvoje mogu da pričaju.

Komšije Mine Kostić zovu policiju zbog nje i Kaspera: Dahću i vrište, glasno vode ljubav!

Autor: D. T.

