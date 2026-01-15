Šta je završila Cecina snajka?! Bogdana zbog škole i povreda prekinula sportsku karijeru, a onda diplomirala i preuzela brigu o finansijama u porodičnoj firmi

Supruga boksera i sina Svetlane Cece ražnatović, Veljka Ražnatovića, Bogdana Ražnatović, bila je veoma uspešna košarkašica i postizala je sjajne rezultate na terenu.

Ipak obaveze oko učenja ostavljale su joj sve manje vremena za sport, te je nakon diplomiranja na Višoj poslovnoj školi u Beogradu (smer: finansije i računovodstvo), preuzela brigu o novčanim tokovima u porodičnoj firmi.

Osim toga, i povrede su je sprečila da krene da gradi karijeru profesionalne košarkašice.

- Mislim da mi je košarka donela dosta toga lepog i mnogo čemu me je naučila. Morala sam prestanem da treniram profesionalno košarku jer sam imala dve teške povrede - rekla je Bogdana Ražnatović jednom prilikom i dodala:

- Ponosna sam na to što sam ostvarila sa timom, ali i samostalno kao deo srpske reprezentacije. Ne mogu da kažem da mi nedostaje, jer sada imam neki drugi način života u kom sam se pronašla - istakla je Veljkova supruga ranije.

Inače, Bogdana Ražnatović (tada Rodić), je stupila u vezu sa Veljkom 2018. godine, a zanimljivo je da ih je upoznala Anastasija Ražnatović, koja je procenila da bi najmlađa naslednica porodice Rodić bila idealna supruga za njenog brata - i ispostavilo se da nije pogrešila.

Već naredne godine Bogdana i Veljko su izgovorili sudbonosno "da", a ovaj mladi bračni par sada ima trojicu sinova - Veljka, Krstana i Isaiju.

Veljkova lepša polovina prethodnih nekoliko godina maksimalo se posvetila ulozi majke, zbog čega je pauzirala sa poslom.

Trenutno je sa Veljkom u Rusiji, gde je otišla da ga obiđe dok je on na posebnom programu za boksere.

Autor: D. T.