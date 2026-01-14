Kad vidim nalaz padnem u depresiju: Evo koju dijagnozu ima Jelena Rozga, zbog bolesti je stalno pospana

Pevačica Jelena Rozga (48) pre nekoliko godina susrela se sa zdravstvenim problemom, a tome je uvek otvoreno govorila u javnosti.

Ona ne krije da je problemi sa zdravljem sputavaju u svakodnevnici, ali da pokušava da ostane pozitivna.

- Pa sad me nešto štitna žlezda ponovo ne sluša, ali ja se dobro osećam, ne dam se, ne želim da ulazim u to neko loše stanje. Kad vidim svoj nalaz, kao što mi se ranije događalo, da padnem u neku depresiju: "Joj, nije mi dobro"… Dobro je sve, pozitivna sam sad - rekla je Rozga.

Jednom prilikom je otkrila svoju tačnu dijagnozu.

- Odlučila sam da ispitam promene sa medicinske strane i nažalost, dijagnostikovana mi je hipertireoza - rekla je.

Kada su u pitanju poroci, Jelena priznaje da nije bez ijednog poroka.

- Tu i tamo zapalim. Svi imamo poroke. Koji je moj porok? Previše radim možda. Perfekcionizam je dobar za sve oko mene naravno, ali ja sam malo najteža sama sebi ustvari - priznaje ona za hrvatski In Magazin.

Autor: D. T.