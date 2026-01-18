AKTUELNO

Vozio pod dejstvom narkotika: Policija privela poznatog tiktokera, evo kolika mu kazna sleduje

Izvor: pink.rs/telegraf.rs, Foto: Instagram.com ||

Sarajevska policija pre nekoliko dana isključila je iz saobraćaja TikTokera Elvedina Sakića, poznatijeg kao “Real Madrid”.

On je navodno vozio pod dejstvom narkotika, zbog čega je adekvatno kažnjen. Prema pisanju bosanskih medija, Sakić je testiran na drogu, a test je pokazao prisutnost više narkotika. On je vozio auto marke pežo, kada je testiran u sarajevskom naselju Stup-Bulevar.

Foto: Instagram.com

Nakon što je test pokazao prisutnost više narkotika, policija ga je odmah isključila iz saobraćaja i kaznila.

Tiktoker je kažnjen sa zabranom upravljanja motornim vozilom na dva meseca, dva kaznena boda i 400 KM kazne, što je oko 24.000 dinara, prenosi Crna Hronika.

Nedavno hapšen u Zenici

Elvedin Sakić, u oktobru prošle godine uhapšen je nakon što je napao policajca koji je bio na službenoj dužnosti.

Sakić je tada uhapšen i zadržan, te je nad njim sprovedena kriminalistička obrada. Inače, Sakić je već od ranije poznat policijskim organima. Ranije je bio i u zatvoru na izdržavanju kazne.

Autor: D. T.

