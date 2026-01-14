AKTUELNO

Danijel Alibabić zgrožen blokaderskim napadom na Anu Bekutu: Takav trag ne brišu zvižduci!

Foto: Pink.rs, e-stock/časlav vukojičić

Anu Bekutu napala je manja grupa blokadera na dočeku Srpske Nove godine na trgu u Čačku. Folk zvezda došla je da održi koncert, a onda su se začuli zvižduci, te su je gađali grudvama i ledenicama.

Estrada je stala uz svoju koleginicu, a nakon Jelene Karleuše i Đorđa Davida, oglasio se i Danijel Alibabić. On je izneo svoj stav na društvenim mrežama i da podršku Bekuti.

KAKVA SRAMOTA, STIDITE SE! Karleuša oštro osudila napad blokadera na Anu Bekutu: Snosićete odgovornost za ovo ZLO! (VIDEO)

- Ono što se desilo na nastupu Ane Bekute smatram duboko neprimerenim i nedostojnim publike koja voli muziku. Govorimo o ženi sa decenijama karijere, bezbroj hitova i neizmernim doprinosom našoj muzičkoj sceni. Ana Bekuta je umetnica, koja nas je godinama radovala svojim pesmama, emocijom i vanserijskim pevanjem. Njena muzika je obeležila živote mnogih generacija i donosila trenutke radosti, tuge, sećanja i zajedništva. Takav trag se ne briše zvižducima. Kao kolega i kao čovek, osećam potrebu da jasno kažem: poštovanje prema umetniku je minimum kulture. Kritika je legitimna, ali ponižavanje nikada. Lično ja, Danijel Alibabić dajem punu podršku Ani Bekuti, njenom radu, njenoj karijeri i njenom dostojanstvu - pisalo je u njegovoj poruci.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, Ana Bekuta na kratko prekinula izvođenje kako bi se obratila prisutnima.

- Sram vas bilo! Imate li vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gde je policija ovde? Da li policija radi nešto? Mi nećemo više da pevamo i sviramo! Ajde, ruke u vazduh - poručila je Bekuta sa bine.

Oni stoje iza haosa u Čačku: Otkrivamo ko je inspirator blokaderskog divljanja na koncertu Bekute

Autor: D.T.

