NEĆU DA ĆUTIM O ANI I ČAČKU! Čeda Jovanović stao uz Bekutu posle sramotnog napada: Izgubimo li nju i njenu pesmu, izgubićemo sebe

Pevačica Ana Bekuta doživela je neprijatnost na dočeku Srpske nove godine na trgu u Čačku, gde ju je manja grupa blokadera gađala ledenicama i grudvama dok je pevala.

Podrška joj stiže sa svih strana - blokaderski napad najstrašnije su osudile kako njene kolege, tako i političari, a sada se ovim povodom oglasio Čedomir Jovanović, inače njen bliski prijatelj.

On je objavio video-snimak i pevačici uputio snažne reči podrške.

- Neću da ćutim o Čačku i Ani Bekuti. Neću da ćutim zbog toga što beskrajno poštujem taj grad i neću da ćutim zbog nje koju volim i koja mi je draga prijateljica. To je zapravo slika svakoga od nas i zapravo najmanje su krivi oni koji su podigli ruku i bacili grudvu na Anu ili joj pokazali srednji prst. Došli smo do kraja, a ja ped tim ne želim da se povlačim niti o tome da ćutim. Prvo nismo mogli sa Slovencima, sa Hrvatima, sa Bošnjacima, Makedoncima, Crnogorcima, nisu mogli sa Evropom, ne možemo više ni sa Rusima, ostali smo sami sa sobom, pa smo sada sami prema sebi onakvi kakvi smo bili prema svima drugima koje smo doživljavali kao neprijatelje - rekao je Čeda i dodao:

- Sinoć se čekala Srpska nova godina, malo toga mi u Srbiji danas možemo da slavimo, ali nikada ne smemo izgubiti nadu i želeti nešto lepše i bolje za nas i za našu decu, za naše prijatelje, za svakog čoveka i zato nam je bio potreban taj čačanski trg. Ne samo čačanski nego i svaki drugi da se na njemu sretnemo, vidimo, pogledamo u oči i porazgovaramo dugačije nego što to inače radimo, a odavno ne razgovaramo već režimo. Pružimo ruke jedni drugima umesto što se ujedamo i pustimo Anu da nas svojom pesmom leči, da nas teši i da nas vodi u veselje.

O Ani ima najlepše moguće mišljenje.

- Ona je živa legenda, ne zbog toga što je bila simpatizer neke stranke, nikad nisam čuo da je dala političku izjavu, ona je živa legenda zbog svog dara, talenta, zbog upornosti, titanskog rada. Mi smo 31. decembra slavili, ona je radila. Mi smo se prvog januara lečili od slavlja, ona je radila. Utrčala mi je u kuću kao mećava, izljubila nas popila sa nama čašu vina pa opet otišla da radi i juče je radila. Ona svojim radom nikoga ne vređa, ona nikom koru hleba nije otela, niko zbog nje nije ostao bez leka ili bez posla... Izgubimo li nju i njenu pesmu izgubićemo sebe - rekao je između ostalog Jovanović.

Autor: D. T.